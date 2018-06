BOARD élu Leader dans l’enquête d’évaluation G2 Crowd pour la Business Intelligence et le Corporate Performance Management

BOARD International, leader mondial des outils d’aide à la décision pour les entreprises, a été identifié comme l'un des meilleurs éditeurs de logiciels dans les domaines de la gestion de la performance et de la Business Intelligence dans l’enquête G2 Crowd, l’une des plus importantes au monde dans sa catégorie. Ce classement prestigieux est basé sur plusieurs critères, dont la satisfaction client exprimée par les utilisateurs du logiciel via des évaluations exigentes sur le site de l’analyste.

«Chez BOARD, nous sommes très fiers d'être désigné parmi les meilleurs solutions BI et CPM dans l’enquête d’évaluation G2 Crowd», a déclaré Giovanni Grossi, PDG et Co-fondateur de BOARD. «Notre classement récurrent parmi les leaders mondiaux dans les études d’analystes confirme à chaque fois la force de BOARD et sa croissance rapide sur le marché de la gestion de la performance, un segment qui devient de plus en plus important pour les entreprises qui veulent garder une longueur d’avance dans leur secteur d’activité. En effet, cette reconnaissance internationale démontre la façon dont BOARD aborde la planification et l'analyse stratégiques, financières et opérationnelles au moyen d'une plateforme d’aide à la décision unique.»- a ajouté M. Grossi.

"Les classements dans les études de G2 Crowd sont uniquement basés sur des données fournies par de vrais utilisateurs", a déclaré Michael Fauscette, Directeur de la recherche chez G2 Crowd. "Nous sommes ravis de partager les réalisations des produits classés avec l’ensemble de la sphère IT et Finance, car ils représentent la voix des utilisateurs et offrent des perspectives intéréssantes aux acheteurs potentiels à travers le monde."