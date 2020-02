Big Data : et l’éthique dans tout ça ?

Le contrôle des données est en effet un élément clé de l’indépendance nationale et de la liberté des citoyens. C’est un domaine où l’innovation et la création de valeur sont particulièrement importantes mais modifient et modifieront la vie humaine en profondeur. L’Académie des technologies entend ainsi contribuer à mieux comprendre les valeurs, et éventuellement les conflits de valeurs, entraînés par l’exploitation des données massives dans différents domaines des activités humaines.



Après avoir exposé les possibilités, les limites et les points de fragilité technologique de l’exploitation des données massives, ce rapport est constitué de contributions sectorielles qui sont autant de regards croisés pour analyser comment le développement de ces technologies modifie les relations entre l’espace privé et l’espace public, comment il modifie les relations interhumaines, comment il influe sur la réflexion scientifique :



« Données massives », « apprentissage en profondeur », avec les réseaux neuronaux ;

Du désir d’«extimité» à la liberté surveillée des algorithmes, par-delà l’intimité ;

Big Data, personnalisation de l’information grâce aux cookies ou au prix de filter bubbles ;

Big Data, commerce, moyennant des données vendeurs et des données clients ;

Données massives, santé, de la médecine de populations à l’art de soigner le patient ;

Big Data, agriculture (système alimentaire) et alimentation (consommateurs-citoyens) ;

Big Data et finance au service de l’activité bancaire et la gestion des assurances ;

Big Data, sécurité, nouvelles exigences et nouveaux droits et devoirs ;

Big Data, découvertes scientifiques, politiques publiques : l’enjeu de la causalité ;

Big Data, algorithmes, puissances, fragilités, limites.

En synthèse, l’Académie des technologies formule des recommandations destinées à faire de ces avancées technologiques un progrès en soulignant l’importance de développer de façon très prioritaire d es outils de régulation visant à ce que :



chaque individu reste propriétaire de sa vie privée, chacun évaluant le périmètre de cette dernière comme il le souhaite ;

la qualité des algorithmes soit certifiée, les résultats soient adaptés aux objectifs de la recherche, leurs utilisations différencient statistiques collectives et applications individuelles ;

les bénéficiaires prioritaires des Big Data et de leur exploitation soient ceux qui fournissent les informations sans confiscation de la valeur ajoutée au profit de quelques-uns ;

il soit toujours possible d’identifier l’humain qui exerce le contrôle et la responsabilité des outils utilisant les Big Data et leurs dérivés quelle qu’en soit leur autonomie.