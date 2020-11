BlackLine rachète Rimilia et ajoute une corde à son arc avec l'automatisation des encaissements clients à base d'IA

BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), leader mondial de la digitalisation des fonctions comptables et financières, annonce aujourd’hui l’acquisition de Rimilia. Cette plateforme cloud dotée d’une intelligence artificielle permet d’automatiser le traitement des encaissements clients et de soutenir les transformations digitales des entreprises. BlackLine confirme ainsi son rôle indispensable pour les contrôleurs financiers en leur donnant la possibilité d’automatiser l’intégralité du cycle de trésorerie et de garantir l’intégrité de leurs données. Avec cette opération, BlackLine étend ses capacités dans un domaine complémentaire du sien, ajoutant des fonctions d’automatisation du traitement des comptes clients à ses propres technologies d’automatisation des tâches de clôture financière. L’éditeur donne également un coup d’accélérateur à sa stratégie globale et à long terme consistant à transformer et moderniser la gestion financière et comptable.



Basé au Royaume-Uni, Rimilia est un fournisseur leader de solutions d’automatisation du traitement des encaissements clients qui permet aux organisations de contrôler leurs flux de trésorerie et encaissements en temps réel. Grâce à ses technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning, cette plateforme SaaS simplifie le processus order-to-cash (de la commande au paiement) en automatisant l’encaissement et le rapprochement des paiements des clients. Le traitement de ces opérations sans délai permet d’accélérer le recouvrement des créances jusqu’à un niveau inégalé, d’augmenter les fonds de roulement, et de réaliser d’importantes économies de coûts. Destiné aux moyennes et grandes entreprises, et capable de prendre en charge pratiquement toutes les plateformes d’ERP, bancaires et de devises, Rimilia est utilisé par des sociétés leaders représentant des secteurs d’activité de premier plan.



« Si la plupart des entreprises s’appuient encore sur des processus traditionnels, répétitifs et manuels pour gérer le cycle order-to-cash, nos clients et partenaires sont depuis longtemps à la recherche d’une solution permettant d’optimiser la gestion de leur trésorerie et de leurs liquidités. Ce besoin est encore plus essentiel compte tenu de la complexité du contexte économique actuel », déclare Marc Huffman, président et directeur des opérations de BlackLine. « Ce rachat nous permet de répondre à ce besoin, et conforte notre statut de plateforme indispensable pour les contrôleurs financiers. Rimilia a apporté énormément de valeur à ses clients. Nous sommes donc ravis de pouvoir profiter de l’élan imprimé jusqu’ici par l’entreprise, tout en pénétrant un nouveau marché et en élargissant notre marché potentiel. »



Le marché du traitement des comptes clients est naturellement complémentaire de celui de la gestion de la clôture financière, les deux partageant les mêmes acheteurs et complexités. En outre, l’optimisation des flux de trésorerie est un processus de plus en plus pertinent dans le contexte pandémique actuel.



« Les comptes clients représentant la principale source d’actifs pour la plupart des entreprises, la capacité de Rimilia à débloquer des fonds de roulement et à réduire les risques fait figure de priorité pour les contrôleurs et directeurs financiers d’aujourd’hui », poursuit Marc Huffman, qui occupera le poste de CEO de BlackLine à compter du 1er janvier 2021.



« Rimilia et BlackLine partagent la même vision consistant à soutenir la transformation numérique des processus financiers et comptables grâce à une automatisation intelligente. BlackLine nous donnera l’envergure nécessaire pour accroître l’adoption de notre plateforme et offrir davantage de valeur à nos clients », déclare Kevin Kimber, CEO de Rimilia. « Parallèlement, l’offre de Rimilia couvre un besoin en provenance des contrôleurs financiers qui s’avère en forte complémentarité avec celle de BlackLine. Notre plateforme d’automatisation du traitement des comptes débiteurs permet aux organisations de prendre plus rapidement de meilleures décisions. J’ai hâte de me mettre au service des milliers de clients de BlackLine profitant d’ores et déjà de fonctionnalités de comptabilité de nouvelle génération. »



L’acquisition de Rimilia a été finalisée le 2 octobre 2020. Selon les modalités de la transaction, BlackLine rachètera Rimilia pour 150 millions de dollars en numéraire, dont 120 millions à la clôture de l’opération, et des paiements en espèces pouvant s’élever à 30 millions de dollars supplémentaires — sous certaines conditions définies au sein d’une clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Financée à l’aide de fonds en caisse existants, la transaction n’aura pas d’impact significatif sur les résultats de l’entreprise pour le troisième trimestre de son année fiscale. Des détails supplémentaires concernant l’impact financier attendu de cette opération seront fournis par la société lors de sa prochaine conférence téléphonique trimestrielle sur ses résultats, le jeudi 29 octobre 2020. En outre, BlackLine présentera Rimilia à la communauté BlackLine globale à l’occasion de BeyondTheBlack™ 2020: The Modern Accounting Virtual Experience , sa conférence utilisateur annuelle prévue du mardi 17 au jeudi 19 novembre.