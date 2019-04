Fiabilité des informations comptables : les financiers inquiets face au laisser-aller des dirigeants

Toujours selon l’étude menée par BlackLine et Censuswide, 37% des professionnels interrogés reconnaissent que dans le monde actuel, où les nouvelles technologies occupent une place de plus en plus prépondérante, la marge d’erreur comptable acceptable diminue. 36% parmi eux ont notamment mis en place des technologies pour réduire le risque d’erreurs de reporting suite aux récentes affaires de fraude financière et fausses déclarations comptables à fort impact médiatique. 24% ont quant à eux commencé à revoir leurs processus d’audit interne et externe, et 22%, à modifier les processus de reporting de leur organisation.



« La complexité grandissante des environnements et les attentes en termes d’efficience et de conformité rendent la mise en place d’outils collaboratifs permettant de reprendre le contrôle sur la production de l’information comptable de plus en plus prégnante » conclut Lucie Bordelais, Directrice Développement de BlackLine France.