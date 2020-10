Boomi et Snowflake scellent un partenariat stratégique iPaaS pour un accès 360° et accéléré aux données via le cloud

Boomi, entreprise Dell Technologies, annonce aujourd'hui un partenariat technologique majeur avec Snowflake, l'entreprise de stockage de données devenue la plus grande entreprise de logiciels à être introduite en bourse aux États-Unis, à ce jour. Ce partenariat va permettre aux deux acteurs de fournir une solution de gestion des données d'entreprise s’appliquant à l'ensemble du cycle de vie des données. Depuis la phase de découverte, de préparation et d’intégration, en passant par la migration, la transformation, le stockage et la visualisation, les entreprises vont désormais pouvoir bénéficier d’une véritable capacité à obtenir en temps réel les données dont elles ont immédiatement besoin.



Grâce à la combinaison de la puissance de la plateforme Boomi AtomSphere™ ouverte et cloud-native, et de la plateforme de données cloud Snowflake, les entreprises peuvent rapidement exploiter l’ensemble de leurs données pour améliorer leurs résultats commerciaux. En quelques minutes, les utilisateurs peuvent, sans écrire de code, déplacer des données sur la plateforme Snowflake, intégrer rapidement les informations relatives aux applications existantes, créer des applications personnalisées basées sur les données de Snowflake et transmettre des informations en temps réel aux utilisateurs métiers qui en ont besoin. Cette méthode low-code n'est pas seulement reproductible et évolutive, elle est également flexible puisqu’elle permet de déplacer le traitement des charges de travail là où cela s’avère le plus optimal.



Boomi annonce également avoir obtenu la certification "Snowflake Ready Technology" pour son module DCP (Data Catalog and Preparation Service). Pour permettre à ses clients d’avoir la meilleure expérience possible, le programme technologique de Snowflake valide les intégrations des partenaires en s'assurant que ces intégrations respectent ses bonnes pratiques.



« Près de 70 % des données d'une entreprise ne sont pas toujours disponibles », a déclaré Ed Macosky, vice-président directeur des produits chez Boomi. « Boomi aide les clients à identifier, comprendre et migrer rapidement et de manière fiable ces données vers Snowflake afin qu'elles puissent être utilisées pour accompagner la prise de décisions et les processus commerciaux, sans toucher au code ».



« Le partenariat entre Snowflake et Boomi est particulièrement intéressant en raison de l'étendue des capacités offertes par la plate-forme de Boomi », déclare Colleen Kapase, vice-présidente des partenaires et des alliances de Snowflake. « La combinaison de Snowflake et de la plateforme de Boomi, qui comprend le catalogue et la préparation de données, offre à nos clients la possibilité d'accélérer leur engagement dans Snowflake ».



« Grâce à Boomi et Snowflake, nos analystes ont la possibilité non seulement d'approfondir leurs données, mais aussi de les combiner de manière inédite et de les exploiter pour que notre entreprise puisse optimiser sa logistique et être plus responsable en réduisant son empreinte carbone », a déclaré Scott Underwood, senior manager de la business intelligence chez Cooke Aquaculture Inc, un fournisseur de produits de la mer. « Le partenariat entre Boomi et Snowflake nous apporte de la valeur et profite à l’ensemble des parties concernées. Les analystes commerciaux et le département informatique sont en mesure de collaborer et de fournir rapidement de meilleurs résultats pour notre entreprise et nos clients - en assurant notre passage au cloud ».



Boomi et Snowflake partagent la même philosophie qui consiste à faire passer les clients en premier.