CES 2018 : Tellmeplus dévoile ses solutions pour l'intelligence des assets de mobilité

Tellmeplus, éditeur d'une plateforme d'intelligence artificielle embarquée dans les assets, annonce sa présence au CES 2018. Avec son partenaire Xee, plateforme de services connectés pour les véhicules, Tellmeplus démontrera la puissance et les bénéfices de Predictive Objects associée à la plateforme Xee. Ensemble, Xee et Tellmeplus permettent de collecter les données du véhicule et d'embarquer de l’intelligence au sein de véhicules opérant de façon autonome ou isolée.



Predictive Objects, la plateforme d'intelligence artificielle as a Service (aiPaaS) de Tellmeplus, embarque de l'intelligence dans tout asset critique de l'organisation, quelle que soit la matérialité de cet asset, la plateforme ou technologie sur laquelle il fonctionne, son degré de connectivité ou sa complexité. La plateforme exploite le machine learning et le big data pour automatiser la création et le déploiement de modèles prédictifs pour des prédictions plus rapides et plus précises, générées là où la donnée est produite et là où les décisions doivent être prises.



Grâce à la faible capacité de mémoire et de puissance de calcul requise par Predictive Objects, les modèles prédictifs peuvent être embarqués sur tout type d'équipement, y compris au sein de véhicules ou de sous-systèmes embarqués. Fonctionnant aussi bien "at the edge" qu'en architecture Fog Computing, les modèles prédictifs tournent au plus près des données collectées par le boîtier Xee et permettent d'effectuer des prises de décision immédiates en local.



En produisant les modèles prédictifs dans Google Cloud Platform, Predictive Objects bénéficie d'une puissance de calcul illimitée. Tellmeplus dispose de toutes les données d'apprentissage de la flotte de véhicules - et ce pour le calcul initial comme pour la mesure de la dérive des modèles. Le déploiement automatique dans les assets permet ensuite de faire fonctionner les modèles en local, y compris en mode totalement déconnecté. Les prédictions réalisées par le modèle sont remontées grâce à une intégration facile au système logiciel de l'asset.



"Déployer efficacement de l'intelligence dans les véhicules présente deux challenges principaux," explique Jean-Michel Cambot, fondateur et chief strategy de Tellmeplus. "Tout d'abord, ceux-ci ne sont pas connectés en permanence à un réseau, ou du moins pas dans des conditions offrant un débit de qualité et une latence faible. Ensuite, ces véhicules font souvent partie d'une flotte de véhicules aux caractéristiques similaires, et doivent donc bénéficier des mesures et des apprentissages réalisés sur toute la flotte."



"Predictive Objects automatise l'intelligence artificielle et la package avec les assets," complète Benoit Gourdon, CEO de Tellmeplus. "L'approche unique de notre plateforme permet à tout asset, quelle que soit sa complexité et sa valeur ajoutée, d'embarquer de l'intelligence devenant ainsi un 'asset augmenté' qui démultiplie sa valeur pour l'organisation et l’utilisateur."



Pour Yvan Gravier, CEO de Xee : “Les acteurs de l'automobile - que ce soit pour l’entretien et les réparations, la gestion de flotte, l’assurance, ou les concessions - peuvent désormais, grâce à Xee et Tellmeplus, proposer des services à forte valeur ajoutée à chaque conducteur : maintenance prédictive, éco-score, consommation et impact environnemental, détection d'usure, risques de pannes,…”. Yvan Gravier poursuit : “Notre objectif est l’amélioration de la relation entre les acteurs du secteur automobile et les conducteurs par la création de nouveaux services”.