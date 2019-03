QuasarDB, le socle de la solution de maintenance prédictive de Tellmeplus chez ABB

QuasarDB est une base de données de haute performance, distribuée et avec un support natif des Séries temporelles (Time Series). Elle est construite sur une approche verticale avec un seul progiciel qui fait tant du stockage, de la distribution, que de l'analyse des données.

Les données sont ainsi traitées en temps réel et distribuées de manière transparente sur les disques et la mémoire ; et sont faciles d’accès grâce à un langage de requête de type SQL.



Grâce à sa capacité d’adaptation à tout type de séries temporelles plus ou moins volumineuses et denses, QuasarDB peut être déployée nativement sur n'importe quelle plateforme, depuis des objets connectés limités en mémoire ou en puissance CPU, jusque dans les routeurs/gateways “at the edge” ou dans le cloud.



Aujourd’hui, Tellmeplus a intégré la base de données de séries temporelles de QuasarDB à sa plateforme SaaS Predictive Objects, permettant le déploiement de modèles prédictifs dans n'importe quel objet ou système connecté.

Ensemble, Predictive Objects et QuasarDB permettent de comparer en temps réel les données provenant de multiples sources (capteurs) avec les données historiques en temps réel, dans le but d’anticiper des incidents autrefois imprévisibles.



“L'intégration d'un stockage de données scalable orienté série temporelle dans notre solution d'analyse prédictive est la clé d'un déploiement efficace de modèles prédictifs sur n'importe quel type d'objets ou de plateforme,” déclare Benoit Gourdon, CEO de Tellmeplus.



Tellmeplus démontre par exemple la valeur de l’intégration de QuasarDB dans sa plateforme Predictive Objects à l’occasion d’un projet mené pour ABB, le groupe industriel leader des technologies numériques pour l'industrie.

Dans le cadre du programme de collaboration appelé «Connect, Collaborate & Commercialize» (CCC), ABB et Tellmeplus ont pu échanger et rapidement identifier une opportunité de mettre à profit l’analytics afin de mieux détecter et anticiper les pannes des équipements (drives) dans le but d’améliorer l'expérience client.



ABB aborde la maintenance prédictive de deux façons : en aidant ses clients à éviter toute immobilisation imprévue de leurs équipements et en permettant au service client d’identifier la ou les actions les plus appropriées une fois l’immobilisation de l’équipement survenue. C’est sur ces aspects que Tellmeplus est intervenu, en s’appuyant sur QuasarDB.



La solution Predictive Objects de Tellmeplus est depuis en cours d’implémentation au sein d’ABB Drives pour les équipements de moyenne tension. ABB et Tellmeplus - avec l’aide de QuasarDB - partagent un objectif commun : créer de la valeur pour les clients finaux, et fournir de nouvelles solutions innovantes et agiles à ABB.