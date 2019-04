CGI aide Bell Canada à faire évoluer son réseau grâce à une plateforme de données géospatiales d’entreprise

Bell Canada (Bell), la plus grande entreprise de services de communications au Canada, est le chef de file de ce secteur et offre aux consommateurs et aux entreprises à l’échelle nationale des services de classe mondiale. Les services résidentiels comprennent notamment la télévision et l’Internet sur fibre optique, la maison connectée, la téléphonie résidentielle et le réseau sans fil national, alors que les services de communications d’entreprise peuvent inclure l’hébergement de données et l’informatique en nuage. Bell assure également la gestion d’un vaste réseau de points de vente au détail à l’échelle du Canada.



Pour offrir les services de prochaine génération que ses clients demandent, Bell investit massivement dans la recherche et le développement afin de faire évoluer l’infrastructure de son réseau et de concevoir des solutions novatrices. Comptant 22 millions d’abonnés, de multiples segments d’affaires et plus de 60 000 employés, les opérations de Bell génèrent des volumes imposants de données. L’entreprise est constamment à la recherche de meilleures façons d’utiliser les données pour soutenir des investissements efficaces dans le réseau à large bande, des améliorations continues du service et des opérations efficientes.



Collaboration, visualisation et analyse pour assurer une meilleure planification



À titre de fournisseur de longue date de Bell en matière de services-conseils et de services en TI et forte d’une connaissance approfondie des opérations et des objectifs de l’entreprise, CGI a recommandé à Bell d’utiliser la visualisation des données et les technologies géospatiales pour accroître l’efficacité de son processus de planification de réseau. Initialement déployée comme démonstration de faisabilité il y a plusieurs années, l’initiative est devenue une plateforme de données géospatiales d’entreprise qui permet à Bell d’exploiter la puissance des données pour la planification et l’analyse du réseau.



Avant l’initiative de plateforme de données géospatiales, la majorité des activités de planification étaient exécutées de manière autonome, avec peu de consultation entre les planificateurs responsables des différentes zones géographiques. De plus, les planificateurs avaient recours à des processus manuels et papier, ce qui rendait l’analyse de plusieurs sources de données ou le partage d’information particulièrement laborieux.



Bell devait trouver le moyen de rendre l’information accessible par l’entremise d’une application Web afin que les planificateurs puissent collaborer. En outre, l’entreprise souhaitait faciliter le travail des planificateurs et leur permettre de visualiser et d’analyser de grandes quantités de données complexes.



D’un produit minimum viable à une plateforme d’entreprise



CGI a fait évoluer la plateforme grâce à une prestation de services agile et rapide (sprints), couplée à une approche d’amélioration continue afin d’inclure davantage de sources de données, de fonctionnalités et de capacités mobiles. Bell a rapidement reconnu la valeur ajoutée qu’une telle solution pouvait procurer dans d’autres sphères de l’entreprise. La nouvelle s’est répandue rapidement à mesure que des données ont été intégrées aux différents environnements de production de Bell, et de nombreux autres domaines d’affaires ont voulu utiliser la plateforme.



Les demandes ont été classées par priorité et CGI a amorcé la formation de ressources supplémentaires sur la configuration de la plateforme à faible codage pour répondre aux besoins uniques de l’entreprise. La capacité de traiter des cas d’utilisation supplémentaires très rapidement et de s’adapter aux nouveaux besoins s’est révélée un avantage clé de la plateforme. Par conséquent, Bell a décidé de renoncer à un investissement prévu pour la mise en place d’un entrepôt de données d’entreprise et d’opter plutôt pour la solution de CGI : une plateforme de données géospatiales

d’entreprise.



À ce jour, plus de 225 couches de données géographiques sont hébergées dans l’entrepôt de données de la plateforme; celles-ci sont actualisées de façon périodique et de nouvelles couches sont ajoutées lors de chaque cycle (sprint). L’écosystème de la plateforme géospatiale peut prendre en charge toutes les exigences en matière de données, y compris le téléchargement de données à la volée pour répondre à des besoins d’analyse particuliers.



Exploitant la puissance des données géographiques pour soutenir l’optimisation opérationnelle continue et les objectifs de croissance, la plateforme permet à Bell de progresser vers son objectif d’être reconnue comme la plus grande entreprise de communications au Canada.