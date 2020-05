Podcast: Mehdi Merai, CEO de Dataperformers

Il y a trois ans, nous avions déjà présenté Dataperformers aux lecteurs de Decideo. Nous faisons aujourd'hui le point avec son fondateur, sur les applications opérationnelles qu'ils proposent, leur développement au Japon, et ce qui fait le succès d'une entreprise en nouvelles technologies au Québec.- Dataperformers dit faire de l'IA "opérationnelle". De quoi s'agit-il ? Qui ferait alors de l'IA non opérationnelle ?- Vous travaillez essentiellement dans les domaines de la chaîne logistique, du spatial et de l'industrie manufacturière, quand beaucoup préfèrent les banques, le service client, les chatbots... en quoi l'IA de Dataperformers serait-elle plus sérieuse ?- Parlons un peu de l'entrepreneur. Vous avez 30 ans, vous êtes tunisien d'origine, citoyen canadien, marié à une québécoise qui a des origines françaises, et l'équipe de Dataperformers est internationale. C'est ça le profil type d'un entrepreneur en technologies en 2020, être citoyen du monde ?- Question subsidiaire... Il y a de nombreuses nationalités et origines dans votre équipe, mais il n'y a pas beaucoup de québécois dans l'équipe Dataperformers, pourquoi ? Ils sont moins bons, ou ils n'ont pas l'esprit d'entreprise, ou ils ne s'intègrent pas bien avec une équipe multiculturelle ?- Vous expliquez que Dataperformers propose des solutions qui ne sont pas des boites noires, qui sont des solutions explicables. Cela signifie-t-il que vous n'utilisez pas les réseaux de neurones, réputés inexplicables ? Expliquez nous pourquoi cet aspect éthique et "explicabilité" est important ?- Une dernière question, le Japon. Dataperformers y est présent depuis plusieurs années. On dit que le choc culturel est énorme. Pourquoi ce marché si lointain et comment avez vous fait pour y entrer ?