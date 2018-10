CGI collabore avec Hydro-Québec pour lancer MILES, une solution qui permet de s'attaquer aux causes des pannes d'électricité avant qu'elles ne se produisent

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a établi un partenariat avec Hydro-Québec, client de longue date qui gère la production, le transport et la distribution d'électricité partout au Québec, pour lancer MILES, une solution novatrice d'analyse avancée des données pour la détection, la localisation et le diagnostic des problèmes survenant sur les réseaux de distribution électrique. Cette solution offre des informations précises et au moment opportun sur les défaillances du système de distribution qui sont à l'origine de pannes et de plaintes des clients. CGI sera responsable de l'industrialisation et de la commercialisation à l'échelle mondiale de la solution MILES, en plus de sa mise en œuvre, de son soutien et de son intégration aux activités opérationnelles des sociétés de services publics.



La maintenance prédictive, les algorithmes de localisation des pannes et les fonctionnalités d'analyse avancée des données de MILES permettent la détection et le diagnostic des défaillances permanentes comme momentanées, y compris les problèmes de réseaux récurrents et difficiles à détecter qui provoquent de nombreuses pannes et l'insatisfaction des clients.



MILES a été développé par l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), leader de l'industrie, et est utilisée par Hydro-Québec depuis de nombreuses années. Grâce à MILES, les activités d'exploitation des réseaux offrent aux équipes assignées à la maintenance et au rétablissement des pannes, de l'information exacte et au moment opportun sur la localisation des failles ainsi que sur leur cause probable. Cette solution permet également d'améliorer la planification de la maintenance en offrant de l'information complète sur les principales causes des pannes et des plaintes des clients.



Des études de cas réalisées par Hydro-Québec ont démontré que les fonctionnalités uniques d'analyse de données de MILES contribuent de façon stratégique à une fiabilité accrue des réseaux électriques en réduisant la fréquence et la durée des pannes. Ces études ont également démontré une réduction des plaintes des consommateurs, d'importantes économies de coûts générées par la réduction des heures de travail de l'équipe d'inspection, ainsi qu'une amélioration de l'efficacité de la maintenance et de l'équipement.



MILES s'intègre au portefeuille de logiciels de pointe de CGI pour les compagnies de services publics, comprenant notamment nos solutions ARM et Pragma, qui permettent d'améliorer les délais de gestion des pannes des clients et les opérations sur le terrain et de soutenir des stratégies avancées de maintenance et de suivi.



« Nous sommes ravis de collaborer avec CGI pour le lancement de cette solution qui promet de transformer la façon dont les services publics abordent les défaillances momentanées, a indiqué Jean Matte, directeur de l'IREQ. Nous avons travaillé avec CGI pendant de nombreuses années. Son expertise approfondie en technologie de l'information et technologie opérationnelle dans le domaine des services publics et sa vaste expérience de mise en œuvre aideront les sociétés de services publics à tirer parti de MILES pour améliorer leur maintenance conditionnelle et leurs stratégies de fiabilité des réseaux. »



« Nous sommes heureux d'offrir cette solution novatrice aux sociétés de services publics du monde entier qui souhaitent innover et stimuler leur performance, a ajouté Michael Godin, vice-président principal, Grand Montréal, CGI. MILES combine l'analyse de données et une expérience sectorielle approfondie pour révolutionner la détection des failles pour les sociétés de services publics. Nous sommes convaincus que MILES deviendra une référence de premier plan dans l'industrie en raison de ses avantages substantiels, et nous sommes fiers de contribuer à ce succès. »



CGI dispose d'une présence significative dans les Amériques, en Europe et en Australie grâce à plus de 5 000 professionnels dédiés au secteur des services publics. CGI est partenaire de plus de 250 clients des secteurs du gaz, de l'électricité et de l'eau dans le monde, et de huit des dix plus importantes sociétés de services publics en Europe et en Amérique du Nord.