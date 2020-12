Caceis Bank concilie analytics et transformation digitale grâce à la Dataviz

Confrontés à un problème de performance, contraints de chercher des données à divers endroits et de faire des jointures entre différentes bases, le choix pour une architecture data centric où tous les échanges et business lines sont regroupés s'est vite révélé indispensable.



En plus du portail, Caceis a opté pour une plateforme analytics poussée. Très rapidement, la solution d'un outil de Dataviz s'est imposée, plutôt qu'un développement en interne, trop complexe et coûteux. Ils ont choisi DigDash Enterprise, un logiciel d’exploitation de données et Datavisualisation conçu par la société DigDash.



DigDash Enterprise a su répondre aux diverses attentes en terme de :



- Sécurité : confidentialité des données clients, configuration du SSO pour une authentification automatique de chaque client



- Infrastructure et performance : installation complète sur les machines de Caceis et temps d'affichage réduits



- Aspect responsive : dashboards compatibles avec tous les types d'écrans



La rapidité de l'installation technique et la facilité de la prise en main par l'équipe IT de Caceis ont également été de précieux atouts.



Souhaitant attribuer un grand nombre de licences clients, Caceis avait besoin de plus de liberté dans la gestion de ses utlisateurs. Avec DigDash, ils disposent d'une licence avec un nombre maximum d'utilisateurs très élevé. Les équipes apprécient également le temps de réponse et d'affichage des tableaux de bord, largement supérieur à leur ancien outil de dataviz.



"D'après notre expérience, les outils de dataviz présentaient souvent des limites au niveau du produit ou de l'éditeur, ce qui représentait un vrai frein. DigDash a gommé toutes ces contraintes, car leur équipe est une extension de nous-mêmes et nous travaillons en mode agile avec eux" confie Abdo Berberry, Head of IT Line 3D chez Caceis.



Actuellement utilisée par 300 personnes, l'objectif, à terme, est d'atteindre les 3000 utilisateurs.