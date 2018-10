Cloudera étend ses solutions de Machine Learning et de Data Warehouse à la Marketplace Microsoft Azure

Cloudera, Inc., (NYSE: CLDR), fournisseur d’une plateforme moderne de Machine Learning et d’Analytics optimisée pour le Cloud, annonce trois solutions et services cloud, exécutés sur Microsoft Azure, qui aident les entreprises data-driven à mettre à profit plus facilement et à moindre coût de grands jeux de données dans le cloud.



Dans le cadre de la mise en œuvre de leur stratégie de transformation digitale, les entreprises réalisent que la clé de la réussite réside dans le contrôle de leurs données et de l'infrastructure requise pour déverrouiller la valeur de celles-ci. Pour y parvenir, elles doivent s'émanciper de tout modèle particulier de déploiement et avoir la liberté de déployer des stratégies sur site, de cloud hybride ou multicloud, selon leurs besoins. Par conséquent, de nombreuses entreprises considèrent le cloud public comme une première étape dans la modernisation de leur environnement d'entrepôt de données pour commencer à explorer les solutions de machine learning et d'intelligence artificielle adaptées à leur activité.



Microsoft Azure est en mesure d’accompagner les entreprises data-driven de par l'étendue de ses offres de cloud et de data center. Cloudera, partenaire mondial de Microsoft pour l'année 2018 en matière de données open source et d'IA, est une plateforme moderne d'entrepôt de données et d'intelligence artificielle conçue pour le cloud et destinée à aider les entreprises à répondre à leurs besoins d'évolutivité et à saisir les opportunités offertes par le Big Data. Avec cette collaboration, Cloudera et Microsoft donnent aux entreprises les moyens de renforcer leur activité en exploitant l'évolutivité du cloud public et la souplesse du cloud hybride dans des solutions de machine learning, de data warehouse et d'IA.



« Le cloud permet aux entreprises de traiter des jeux de données à plus grande échelle, plus facilement et à moindre coût » déclare Vikram Makhija, Directeur général pour le Cloud chez Cloudera. « Grâce à notre étroite collaboration avec Microsoft, Cloudera est en mesure de permettre à ses clients de créer et prendre en main leurs transformations digitales avec une plateforme qui gère les charges de travail associées aux données, quel que soit l'endroit où ils choisissent de les exécuter. »



Les principales offres de machine learning et de data warehouse de Cloudera sur Azure incluent :



• Altus Cloud on Azure

pour automatiser les charges de travail d'ingénierie des données et d'entrepôt de données à très grande échelle sur Microsoft Azure. Cloudera tient ainsi la promesse d'environnements dynamiques qui favorisent l'expérimentation et la collaboration grâce à l’expérience partagée des données et la consommation des ressources à la demande tout en respectant les impératifs de gouvernance et de sécurité. Cloudera Altus Cloud on Azure utilise Azure Data Lake Store (ADLS), un entrepôt de données à très grande échelle adapté aux entreprises et destiné aux charges de travail d'analyse des Big Data. Il permet aux entreprises de collecter des données de toutes tailles, de tous types, avec une intégration rapide en un seul endroit pour les tâches

d'analytique opérationnelle et exploratoire.



• Customer 360 sur la place de marché Azure, en collaboration avec Bardess, Trifacta et Qlik : Cloudera a travaillé avec Bardess, Trifacta et Qlik sur la création d'une plateforme pour les charges de travail à 360 degrés des clients, disponible dans le cloud public de Microsoft en quelques minutes. Cette solution apporte une vue holistique à 360 degrés des enregistrements des clients qui englobe différents types de données, les agrège, les hiérarchise directement et y applique un traitement analytique propice à la personnalisation et à la pertinence, à la diminution de la perte de clientèle et à une meilleure expérience clients sur l'ensemble des canaux.



• Solution de risque de crédit sur la place de marché Azure, en collaboration avec RCG, Cazena et Trifacta : Cloudera a travaillé avec RCG Global Services, Cazena et Trifacta au développement d'une solution complète pour gérer les risques liés aux portefeuilles de prêts, maximiser le taux de rendement ajusté au risque, réduire au minimum les exigences en matière de réserve de capital et fiabiliser la conformité. Cette solution prête à l'emploi requiert uniquement les données de prêt. Elle donne la possibilité d'évaluer tout un portefeuille de prêts en utilisant une solution technologique sécurisée, fiable et évolutive qui inclut un support de démarrage rapide assuré par RCG.