Coheris « Easy data », l’analytique self-service pour répondre aux enjeux data des PME et ETI

Coheris, (www.coheris.com), éditeur de solutions logicielles dans les domaines du CRM, de la Data Intelligence et de la Business Analytics, facilite l’exploitation et la valorisation de la data des entreprises de taille moyenne.



L’offre analytique «Easy data » de Coheris s’adresse à toutes les PME et ETI qui souhaitent bénéficier des apports de l’analytique pour analyser leurs données et en tirer toute la valeur utile et nécessaire à leurs prises de décisions.



Les utilisateurs métier peuvent ainsi traiter et exploiter le volume grandissant de leurs données et élaborer de manière autonome, des rapports exploitant tous les avantages de la dataviz. L’offre « Easy data » leur permet de disposer de façon simple et accessible, d’outils analytics self-service, sans devoir solliciter le service informatique.



L’offre Coheris « Easy Data » intègre les 3 étapes clés de l’analyse de données :



1. La data preparation : permet aux experts métiers, qui sont les mieux placés en termes de connaissance de leurs données, de préparer eux-mêmes les données dont ils ont besoin pour réaliser leurs analyses.



2. L’exploitation des données, avec 2 axes complémentaires : a. L’exploration statistique des données avec l’utilisation du data mining.

b. L’analyse et la transformation de la donnée en information visuelle avec l’utilisation de la dataviz.



3. La génération de rapports : pour la création, la personnalisation et la distribution de rapports opérationnels à l’ensemble de l’entreprise.