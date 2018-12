Coheris élargit le périmètre de sa solution de data visualisation, Coheris Analytics Liberty

Coheris, (www.coheris.com), éditeur de solutions logicielles dans les domaines du CRM et de la Data Analytics, permet désormais à des profils experts d’aller encore plus loin dans leurs requêtes SQL avec la dernière version Coheris Liberty 9.3.



Coheris Analytics Liberty répond parfaitement aux besoins de manipulation des données, de data visualisation et de reporting des utilisateurs métiers, grâce à une interface graphique simple et ergonomique.



Désormais, la nouvelle version Coheris Liberty 9.3 propose également un mode expert, destiné à des utilisateurs qui souhaitent construire eux-mêmes des requêtes complexes en langage SQL.



En permettant d'élaborer des data visualisations sur des modèles de données complexes, cette évolution ouvre le champ des possibles en allant au-delà des requêtes plus simples effectuées via l’interface graphique.



Dans les deux cas, la solution permet de gérer facilement la confidentialité sur les données et les tableaux de bord via une administration centralisée des utilisateurs et des droits associés.



Coheris Liberty 9.3 embarque également de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter l'usage de la solution et à proposer des tableaux de bord toujours plus ergonomiques.