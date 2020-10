Cohesity annonce une collaboration stratégique avec AWS pour offrir une solution de gestion des données « as a Service »

Cohesity annonce avoir mis en place une collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour répondre aux besoins croissants des clients en matière de gestion des données plus flexible, disponible, évolutive et fiable. Ensemble, les deux entreprises mettent sur le marché une solution de gestion de données moderne, unique, disponible “as a service”: DMaaS (pour “Data Management as a Service” en anglais).



La solution DMaaS est conçue pour fournir aux organisations de taille intermédiaire et aux grandes entreprises un moyen extrêmement simple de sauvegarder, sécuriser, gérer et analyser leurs données, hébergé par AWS et fondé sur la solution Cohesity.



Face à la croissance exponentielle des données, de nombreuses entreprises cherchent à mettre en place une solution de gestion qui permette à leurs équipes informatiques de se concentrer sur les procédures plutôt que sur l'infrastructure tout en proposant une tarification basée sur la consommation, accélérant la migration vers le cloud, facilitant la valorisation des données, supprimant les silos de données et permettant différents usages : la sauvegarde et l'archivage des données, la reprise après sinistre, les services de fichiers et d'objets, la gestion des copies et l'analyse.



"AWS se félicite de sa collaboration stratégique avec Cohesity car nous partageons des objectifs communs : aider les clients à réduire leurs coûts, à devenir plus agiles, à innover plus rapidement et à valoriser leurs données", a déclaré Doug Yeum, responsable channel et alliances monde chez Amazon Web Services, Inc. "En travaillant avec Cohesity, nous proposons une nouvelle approche pour la gestion des données : un modèle as a service, qui combine les capacités de gestion des données modernes et disruptives de Cohesity, et la plateforme de cloud computing d’AWS, leader dans ce secteur".



Dans le cadre de cette collaboration stratégique, Cohesity et le réseau de partenaires AWS (APN - AWS Partner Network) investissent dans des ressources pour développer la solution DMaaS sur AWS et dans des activités conjointes de go to market. En outre, Amazon a pris une participation au capital de Cohesity.



"Cette collaboration entre Cohesity et AWS témoigne de notre volonté d’apporter aux entreprises des solutions de gestion des données qui offrent une simplicité et une flexibilité inégalées pour un coût total de possession réduit", a déclaré Mohit Aron, PDG et fondateur de Cohesity. "Cohesity et AWS s'attachent également à aider les clients à extraire de la valeur de leurs données. Via AWS, les clients peuvent accéder à une multitude de services, notamment Amazon Macie, pour les aider à répondre aux besoins de conformité, et Amazon Redshift pour l'analyse. Nous sommes ravis de collaborer avec AWS et sommes impatients d'ouvrir une nouvelle ère dans la gestion des données pour les clients du monde entier".



"La solution DMaaS de Cohesity et AWS est un bond en avant significatif par rapport à ce qui existait jusqu'alors sur le marché”, explique Michael Graff, directeur principal de l'architecture informatique de Dolby Laboratories. "J'utilise Cohesity et AWS depuis des années et chacun a apporté une valeur ajoutée incroyable à notre activité. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée d'une solution DMaaS complète qui peut offrir encore plus de simplicité, de choix et de flexibilité de la part des meilleurs fournisseurs dans leurs catégories respectives, cloud computing et gestion de données".



Cohesity Helios: les fondations de la solution DMaaS



Cette nouvelle solution DMaaS repose sur Cohesity Helios, plateforme de données SaaS éprouvée utilisée par plus de 1 500 clients. Aujourd'hui, Helios permet aux clients de visualiser et d'agir sur les données présentes au sein des environnements qu’ils gèrent. A l’avenir, ils auront également la possibilité d'utiliser Helios pour faire la même chose pour les données qui résident dans un environnement géré par Cohesity. Grâce à cette offre, les clients pourront profiter des avantages suivants :



Un ensemble unique et complet de services de gestion des données : Depuis la solution DMaaS, les clients pourront s'abonner à des services de gestion de données spécifiques répondant à un large éventail de cas d'utilisation - le tout auprès d'un seul fournisseur. L'accès à chacune de ces fonctionnalités via Cohesity - au lieu de multiplier les fournisseurs- réduit les silos d'infrastructure et permet de lutter contre la fragmentation des données.

Une sécurité avancée et la détection de ransomware : Helios analyse actuellement plus de 400 000 évènements par jour et utilise le « machine learning » pour détecter les anomalies qui pourraient signaler une attaque ransomware en cours. Les clients de DMaaS peuvent utiliser ces capacités pour détecter, répondre à et se rétablir rapidement d'une telle attaque.

Une gestion des données simplifiée : Les clients auront la possibilité de gérer facilement et de façon transparente leurs environnements existants sur site ou dans le cloud, ainsi que les règles relatives à leurs données dans le nouvel environnement géré par Cohesity, tout cela grâce à Cohesity Helios.

Une augmentation de la prévisibilité et de la simplicité : La tarification en fonction de la consommation permet d’anticiper les coûts et d’éviter le sur provisionnement. La solution DMaaS supprime également les difficultés liées à l'achat d'équipements et réduit les frais d'exploitation et les frais généraux administratifs.

Des services cloud avancés qui permettent d’extraire de la valeur des données : Sur AWS, les clients peuvent aussi facilement profiter des services clouds fournis par la plateforme. Les clients peuvent utiliser ces services pour maintenir la conformité, renforcer la sécurité et obtenir des informations supplémentaires et des renseignements commerciaux par le biais du machine learning et de l'analyse.



Offrir un plus grand choix aux entreprises modernes



La solution DMaaS s'appuie sur les offres de gestion de données existantes de Cohesity qui, selon une récente étude de Forrester Consulting intitulée "The Total Economic Impact™ Of Cohesity", a permis aux clients de réaliser une réduction de 66 % des coûts de sauvegarde et de gestion des données, d'économiser des milliers d'heures sur les temps d'arrêt prévus et de réaliser un retour sur investissement sur trois ans de 150 %.*



Avec DMaaS, Cohesity offre désormais aux clients encore plus d’options pour la gestion de leurs données. Les clients peuvent gérer eux-mêmes leur infrastructure de données, que ce soit dans le datacenter, à la périphérie ou dans le cloud. Ils peuvent également utiliser cette solution DMaaS où l'infrastructure associée est gérée pour eux, ou ils peuvent utiliser une combinaison hybride des deux.



"La plupart des clients préfèrent avoir le choix quant à la manière dont leurs données sont gérées", résume M. Graff. "Avec certains fournisseurs, vous êtes obligé de faire des choix. Avec Cohesity, vous avez la possibilité de gérer les données exactement de la façon que vous estimez pertinente."



"Cette solution DMaaS s'aligne sur notre stratégie de cloud managé et nous aide à accélérer la mise en place de nos offres de gestion de données dans le cloud public", a déclaré Larik-Jan Verschuren-Parchomov, co-fondateur et directeur technique de Fundaments, un des principaux fournisseurs de services managés en Europe. "C'est formidable de voir Cohesity penser aux fournisseurs de services dès le départ avec cette offre, et de pouvoir offrir de meilleurs services de gestion de données clés en main, tels que la sauvegarde et la récupération après sinistre, à nos clients du monde entier".



La première offre qui sera mise à la disposition des organisations dans le cadre de cette solution DMaaS est Cohesity DataProtect as a service. Cette offre de sauvegarde sous forme de service (BaaS) est actuellement accessible en avant-première. Sa disponibilité totale est prévue pour la fin de l'année. Les clients intéressés par un accès anticipé peuvent s'inscrire en ligne. D'autres offres DMaaS répondant à des besoins supplémentaires en matière de gestion de données suivront dans les prochains trimestres.



*Source : Données issues de l'étude The Total Economic Impact™ Of Cohesity, Forrester Consulting, août 2020.