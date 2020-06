Cohesity désigné "leader" dans le rapport GigaOm sur les solutions de gestion des données non structurées

Cohesity annonce aujourd'hui avoir été reconnu "leader" parmi les 16 fournisseurs étudiés dans le cadre du GigaOm Radar sur la gestion des données non structurées. Ce rapport, rédigé par l'analyste Enrico Signoretti, évalue les solutions de gestion de données des différents fournisseurs.



Les critères évalués incluent notamment la capacité à sauvegarder et à stocker les données de manière fiable, efficace et rentable, la capacité à gérer la prolifération des silos de données et, tout aussi important, la capacité à permettre aux organisations de prendre facilement le contrôle des données et d'en tirer davantage de valeur. Selon le rapport, les organisations qui sont en mesure de déployer une solution leader de gestion des données non structurées peuvent bénéficier d'une meilleure sécurité et d'une meilleure conformité, de coûts réduits et trouver des moyens plus efficaces de réexploiter les données.



La rapport GigaOm distingue particulièrement Cohesity et sa "solution de bout en bout conçue pour relever les défis des données et des applications dans les entreprises modernes". Le rapport souligne la capacité de Cohesity à "consolider des charges de travail disparates, y compris la sauvegarde, l'archivage, le partage de fichiers, le stockage objets, les tests/développements et les analyses sur une plateforme définie par logiciel". En outre, Cohesity a obtenu un excellent score pour sa capacité à "permettre aux organisations d'analyser leurs données pour de nombreux cas d'utilisation, en tirant profit des applications tierces natives ou préconfigurées ». L'analyste a salué l'interface utilisateur centralisée de Cohesity, son efficacité globale et son coût total de possession.



"Alors que la croissance exponentielle des données est communément comprise, ce qui est moins largement reconnu est que les données non structurées représentent la majorité des données d'entreprise", a déclaré Enrico Signoretti, analyste chez GigaOm. "Les grandes entreprises sont régulièrement confrontées à la fragmentation des données, où de grandes quantités de données sont stockées dans des silos qui font rapidement augmenter les coûts. Pire encore, l'extraction de la valeur réelle des données devient presque impossible. Des fournisseurs comme Cohesity déploient des solutions innovantes qui répondent directement à ces défis et font des données un actif qui peut apporter un véritable avantage commercial".



"Chez Cohesity, nous nous concentrons sur la simplification de la gestion des données sur site, dans le cloud et dans les environnements hybrides, tout en réduisant simultanément le coût total de possession de l'infrastructure de l'entreprise. Nous facilitons plus que jamais la sauvegarde, la gestion et la valorisation des données", a déclaré Lynn Lucas, Directrice Marketing chez Cohesity. "Nous sommes ravis de constater que les résultats de ce rapport GigaOm Radar montrent que nous offrons à nos clients des avantages différenciés qui leur permettent de rendre les données beaucoup plus productives, que ce soit pour se défendre contre les attaques de type ransomware, pour répondre aux exigences de conformité et de gouvernance ou pour valoriser les données".