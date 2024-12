Comand AI lève 8,5 millions d'euros pour apporter une supériorité militaire décisive à la France et ses alliés

Une réponse aux défis du champ de bataille moderne



Face à la menace d’un conflit de haute intensité, apporter un nouvel avantage décisif aux forces armées françaises et alliées est une nécessité absolue. Comand AI dote ces forces de capacités logicielles au meilleur standard de la Silicon Valley pour assurer leur supériorité opérationnelle. Fondée en 2023, la startup s’est fixé comme première étape d’augmenter le commandement des opérations militaires grâce à l’IA.



La motivation principale de Comand AI ? Infléchir le cours des conflits actuels, notamment en Ukraine, en fournissant aux forces armées de la France et ses alliés des solutions logicielles de commandement adaptées à leurs besoins immédiats. C’est tout l’objet de Prevail, la suite de produits logiciels développée par Comand AI. Elle apporte un gain de masse et de vitesse sur deux maillons critiques du commandement : la planification d’opérations et l’analyse des opérations passées.



Concrètement, Prevail amène une supériorité tactique aux officiers en centre de commandement en accélérant leur capacité à concevoir des manœuvres, notamment pendant l’opération, en conditions de délai et de ressources très contraintes.



Prevail accélère également le cycle du retour d’expérience de plus d’un ordre de grandeur. Analyser les masses de données d’une opération passée, en tirer les enseignements majeurs et les distribuer aux unités opérationnelles se fait désormais en quelques jours.



Loïc Mougeolle, fondateur de Comand AI, déclare : "Notre décennie est le témoin d’une nouvelle ère pour les opérations militaires, où le commandement des équipes humain-machines est augmenté par l’IA. Notre plateforme logicielle, dotant les officiers de capacités tactiques surhumaines, sera le socle d’une nouvelle forme de supériorité.”



L’état de l’art de la Silicon Valley au service de nos forces armées



Cette nouvelle levée de fonds marque une étape décisive dans le développement de Comand AI. En l’espace d’un an, l’entreprise est passée de l’idée à deux solutions développées, et des contrats gagnés dans deux pays, dont la France. L’objectif : créer depuis l’Europe l’état de l’art mondial des capacités logicielles servant les besoins de défense, et l’apporter aux armées françaises et alliées.



La startup s’appuie sur une équipe unique, rassemblant les meilleurs talents provenant de géants technologiques mondiaux tels que Palantir et OpenAI, et d’experts ayant servi au sein du Ministère des Armées ou de l'industrie de défense. Comand AI recrute actuellement une vingtaine de personnes de très haut niveau convaincues de l’urgence de renouveler les capacités logicielles pour les besoins de défense.



“Avec cette levée de fonds, Comand AI s'affirme comme un futur leader AI-first du secteur défense. C'est une brique essentielle de la souveraineté européenne qui se crée ici” souligne Thomas Turelier, Directeur d’investissement chez Eurazeo.



Avec cette levée de fonds, Comand AI vise à renforcer son positionnement de leader du logiciel pour les besoins de défense, notamment en renforçant son équipe et en déployant Prevail de manière pérenne dans plusieurs pays de l'OTAN.