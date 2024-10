Amplitude lance Web Experimentation, son outil A/B test pour favoriser et accélérer l’innovation

Amplitude, Inc. (Nasdaq : AMPL), leader de l’analytique produit, annonce aujourd’hui de Web Experimentation, son nouveau service à destination des équipes qui a pour but de faciliter le travail des équipes produit, marketing et ventes en leur permettant d’effectuer des tests A/B ciblés et de personnaliser les expériences web. Grâce à l’option Visual Editing et l’interaction pointer-cliquer, Web Experimentation permet d’accélérer les tests et ce, sans avoir recours aux équipes techniques.



Aujourd’hui, la capacité à expérimenter fait partie intégrale du succès des meilleures entreprises. Cependant, les outils de test A/B mis à leur disposition sont souvent difficiles à utiliser, inflexibles et chronophages, ce qui impacte négativement les taux de conversion et requièrent davantage d’expertise technique.



Avec Web Experimentation, Amplitude offre la possibilité à l’ensemble des équipes d’acquérir, retenir et engager leurs utilisateurs par elles-mêmes à l’aide d’une seule plateforme. Accompagnées pas à pas, les équipes peuvent facilement cliquer sur un message, des images ou un bouton qu’elles souhaiteraient tester, paramétrer les options de ciblage et commencer leur test en quelques clics seulement. L’infrastructure ultra-performante d’Amplitude permet d’expérimenter en temps réel sans pour autant compromettre la performance du site ou de devoir faire appel à un support technique.



« Le changement est la seule constante en technologie. Par conséquent, les équipes doivent être prêtes à agir plus rapidement que jamais », explique François Ajenstat, Chief Product Officer chez Amplitude. « Notre volonté est de leur apporter une réponse forte en leur donnant les moyens d’expérimenter sans les ralentir c’est pourquoi nous avons créé Web Experimentation, un outil facile à adopter, à utiliser et à faire évoluer. Désormais, quiconque peut mener des expériences efficaces pour une meilleure conversion et, in extenso, une croissance stimulée ! », conclut-il. »



Web Experimentation d’Amplitude est l’addition la plus récente de la suite intégrée proposée par cette plateforme analytique produit qui comprend également Analytics, Session Replay, Feature Experimentation, et CDP. Ce nouveau produit comprend :



Editeur d’expérience visuelle : à l’aide de clics et sans aucun code, vous pouvez tester votre site directement ou à l’aide de votre application à page unique (SPA).

Expérience utilisateur guidée : obtenez une aide pas à pas pour configurer correctement vos tests A/B à chaque fois.

Infrastructure ultra-performante : Résolvez les problèmes de scintillement d'écran et personnalisez vos tests grâce à des algorithmes statistiques intégrés tels que les tests séquentiels, CUPED, et les problèmes du bandit manchot.

Editeur de code personnalisé : avec une aide technique minimale, les équipes peuvent utiliser des blocs de JavaScript, CSS et HTML dans leurs variantes pour tester des fenêtres modales, des bannières, des mises en page, etc.

Tests basés sur les insights : améliorez le niveau de personnalisation et les taux de conversion en combinant les informations clients avec des tests A/B ciblés.

Ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd'hui pour tous les clients et sont comprises gratuitement dans notre Starter plan.



« Web Experimentation est un outil puissant qui vient enrichir la plateforme d'Amplitude », déclare Typhaine Myers, Director of Product Management chez goop. « Nous utilisons l'éditeur de code personnalisé pour obtenir plus de flexibilité sans encombrer nos équipes d'ingénierie. De plus, son intégration native à nos analyses de produits facilite l'évolutivité, les tests et la personnalisation de toutes nos expériences Web. », ajoute-t-elle.