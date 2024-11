Lucanet intègre l’IA générative à ses solutions et révolutionne la gestion des processus complexes pour les directions financières

Lucanet, l’un des principaux éditeurs de logiciels financiers dans le monde, lance la première de ses fonctionnalités basées sur l’IA générative, une avancée majeure au sein de sa CFO Solution Platform. Cette version introduit des capacités avancées de Copilot GenAI dans les solutions Lucanet de Consolidation, de Planification Financière et de Disclosure Management, complétant ainsi le Copilot pour XBRL Tagger déjà disponible depuis octobre. Il s'agit de la première des nombreuses fonctionnalités utilisant l’IA générative que Lucanet prévoit de déployer en 2025, repoussant ainsi les limites de l’innovation au service des directions financières. au service des directions financières.



L'un des défis majeurs de la finance actuelle est l’existence de silos opérationnels et de données, qui freinent la fluidité des processus et la circulation transparente des données. La CFO Solution Platform de Lucanet offre déjà des solutions complètes end-to-end, qui couvrent l’ensemble des tâches critiques des directions financières. Avec l’introduction de l’IA générative, Lucanet enrichit son offre pour atteindre de nouveaux sommets : une avancée majeure, non seulement dans l’amélioration de l’efficacité des tâches, mais aussi dans la redéfinition de la nature même des opérations financières.



Cette avancée comprend :



Copilot pour la Consolidation et la Planification Financière

L’intégration de Copilot dans la solution de Consolidation et de Planification Financière agit comme un assistant en langage naturel, capable d’interroger et d’analyser le bilan ainsi que le compte de résultat des utilisateurs. Cet outil offre la possibilité d’obtenir des informations spécifiques ou d’interroger les données, permettant aux responsables financiers de prendre de meilleures décisions stratégiques et de renforcer la communication entre les départements.



Automatisation du Disclosure Management

Le Copilot dédié au Disclosure Management facilite la création de rapports conformes aux normes ESRS (European Sustainability Reporting Standards) et aux normes comptables internationales IFRS. Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour préparer ces rapports, tout en assurant une cohérence de ton, de terminologie et de style dans tous les rapports. Ainsi, les communications d’entreprise renforcent leur crédibilité et leur professionnalisme.



Révolutionner le balisage des données financières avec XBRL Copilot

L’intégration de Copilot dans le XBRL Tagger, disponible pour un groupe restreint d’utilisateurs depuis octobre, transforme radicalement la façon dont les données financières sont balisées. Cette fonctionnalité propose des niveaux élevés d’automatisation, de rapidité, de précision et de simplicité, réduisant le temps nécessaire au balisage XBRL de plusieurs jours à quelques minutes seulement. Elle améliore ainsi l’efficacité et la précision des rapports financiers.



Lucanet inaugure ainsi une série d’innovations basées sur l’IA générative conformément à la feuille de route et aux engagements dévoilés lors de la conférence Lucanet.World 2024.