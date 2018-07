Comment le cloud révolutionne le sport, tant pour les fans que pour les sportifs

Intelligence artificielle et vision par ordinateur pour améliorer les tactiques de jeu

Le sport est un domaine dans lequel AWS est très présent et les fédérations sportives sont de plus en plus nombreuses à faire appel à ses services. Par exemple, la plateforme de vidéo et d’analytique Hudl tire parti du cloud AWS pour améliorer le travail d'équipe grâce à l'analyse d’images d'entraînement et de match. L’application permet à ses utilisateurs d’analyser, image par image, les actions de jeu, de mettre en évidence les erreurs et les comportements à améliorer, et d’offrir les commentaires personnalisés d’un coach. Hudl utilise AWS pour mettre ces données à disposition de plus de 130 000 équipes et 5 millions d’entraîneurs dans le monde.



Grâce à Amazon Web Services, il est possible de découvrir une nouvelle approche de la concurrence où la puissance du calcul, de l'analyse et du traitement des données peut faire la différence, tant sur le terrain qu’en dehors et ce, tant pour les sportifs que pour les fans.



IoT et Intelligence Artificielle dans le MMA

Aujourd’hui grâce aux nombreux capteurs, nous sommes en mesure de connaître la force et la précision d'un poing, le style de combat ou encore les émotions des athlètes. Par exemple, ces données sont analysées dans le Live World Graph, le cœur du produit créé pour l'UFC, l'organisation d'arts martiaux mixtes (MMA), par AGT International & Heed et basé sur l'infrastructure et les services AWS. Dans le Live World Graph, toutes les données provenant de l'IoT sont collectées en temps réel pour être analysées par une intelligence artificielle qui permet d’étudier tous les scénarii et résultats possibles d'un combat.



Big Data dans la Ligue majeure de Baseball

AWS et MLB Advanced Media (MLBAM) ont créé une solution innovante de Big Data appelée Player Tracking System qui a ouvert une nouvelle ère dans le baseball, en permettant d’analyser en temps réel les données, pour mettre en évidence toutes les nuances les plus difficiles et sophistiquées d'une action sportive.



Machine Learning et analytique pour la NFL

Grâce à l'utilisation d'étiquettes électroniques RFID dans l'équipement des joueurs et dans le ballon, la plateforme Next Gen Stats, créée par la NFL, est capable de collecter de nombreuses données telles que la position, la vitesse et l’accélération, qui sont analysés en temps réel sur AWS pour aider l’entraînement.



Une fois encore, cette nouvelle approche, combinant la technologie, l'analyse qualitative et l'engagement peut améliorer la performance des équipes et des joueurs, tout en répondant aux besoins des fans qui ont de grandes attentes en matière d'expérience sportive.