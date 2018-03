Comment utiliser l'analyse visuelle de vos données pour booster votre ROI ?

Miser sur l'exploitation analytique des données : un choix hautement stratégique...

Ces dernières années, nous avons vu se renforcer le rôle des données comme moteur essentiel et novateur de la prise de décision. Leur exploitation et leur analyse sont indispensables aux marketeurs, puisqu'elles permettent d'obtenir des informations directement exploitables et de prendre des décisions ainsi éclairées. L'exploitation analytique des données permet notamment d'obtenir des informations sur les campagnes et les activités marketing qui jusqu'alors n'étaient évaluées que d'une manière plus ou moins aléatoire.

La gestion et l'analyse des données sont en passe de devenir des compétences primordiales au sein des entreprises. De ce fait, que les marketeurs soient conscients des avantages de l'exploitation analytique des données et qu'ils en soient les plus ardents défenseurs dans le milieu professionnel est particulièrement encourageant.



...déjà éprouvé et résolument validé

Mindshare, réseau mondial de médias dédié à l'augmentation de la notoriété et de la rentabilité des marques, fait partie des entreprises qui tirent profit de l'analytique pour exploiter efficacement ses données. Pour l'un de ses clients, il lui a été difficile de comprendre comment les dépenses publicitaires avaient pu aboutir à des bénéfices.

Mindshare a ainsi recoupé plusieurs sources de données, dont le trafic du site web, les activités du centre d'appels et des médias, et a ensuite visualisé ces données dans un tableau de bord puis les a analysées. Cela a permis d'établir un lien entre les publicités télévisées et les pics de trafic du site web et d'appels au centre d'appels du client. Le client a donc pu comprendre comment les dépenses publicitaires aboutissaient à des bénéfices ; en appréhendant mieux le parcours de ses clients il peut trouver la meilleure façon de les toucher.

Prenons un autre exemple : Spil Games. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs par mois, ce distributeur spécialisé dans les jeux mobiles a voulu améliorer l'expérience utilisateur. Il était toutefois difficile d'analyser les quantités énormes de données stockées disséminées dans les diverses sources de l'entreprise. Grâce à l'analyse de ses données, Spil Games a pu suivre au plus près l'activité des utilisateurs sur son portail de jeux. L'entreprise a ainsi pu identifier les campagnes marketing les plus inefficaces. In fine, Spil Games a pu réaliser un retour sur investissement de 500% à partir des dépenses publicitaires liées à son moteur de recherche.

En plaçant l'analyse des données au cœur de l'entreprise, les questions changent ; les « pourquoi » deviennent des « comment. ». Il est essentiel de pouvoir analyser les données marketing, d'en tirer des informations utiles, de les partager afin de pouvoir de réagir rapidement et d'identifier de nouvelles opportunités ou de changer de cap.