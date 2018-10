Cosmo Tech lève 21 millions de dollars (18 millions d’euros) en série B

Cosmo Tech, éditeur de solutions de Decision Management uniques au monde basées sur l’Intelligence augmentée, annonce aujourd’hui, la finalisation de son tour B de financement d’un montant de 21 millions de dollars (18 millions d’euros). Ce tour de financement a été piloté par Inven Capital et comprend des investissements de Cemag Invest et C. Entrepreneurs qui rejoignent ainsi ensemble les investisseurs historiques Aster, Sofimac Innovation, Crédit Agricole Création, Total Energy Ventures et BNP Paribas Développement.



Ce nouveau tour de table va permettre à Cosmo Tech d’investir dans les ressources humaines afin d’accélérer la diffusion sur le marché de ses solutions logicielles et de poursuivre sa croissance à l’international, à travers une sélection de partenaires, avec une focalisation, dans un premier temps, sur l’Europe.



Des solutions de gestion des actifs et d’optimisation des opérations sur une plateforme d’Intelligence augmentée unique au monde



Cosmo Tech concentrera ses efforts sur l’acquisition de nouveaux clients pour ses solutions logicielles. La société propose une suite de produits offrant des solutions optimisées pour gérer et exploiter les actifs dans le domaine des infrastructures critiques. Parmi les utilisateurs des solutions Cosmo Tech figurent quelques-unes des plus grandes entreprises françaises, dont RTE, Alstom et Nexans. La société compte s’appuyer sur ce succès au plan européen et tirer parti de sa plate-forme. La plateforme de Cosmo Tech, résultat de plus de dix ans de développement, est une base commune sur laquelle chaque solution est construite. Grâce à cette plateforme, des partenaires pourront aussi concevoir et développer directement leurs propres solutions d’Intelligence augmentée.



“La capacité de Cosmo Tech à exploiter la valeur cachée dans des systèmes industriels complexes est unique”, explique Ivo Nĕmejc, directeur des investissements chez Inven Capital. "Nous sommes convaincus que les solutions de Cosmo Tech deviendront rapidement des standards dans la gestion des actifs, la planification de projets et la mobilité, et que leur plate-forme logicielle d’Intelligence augmentée sera incontournable pour leurs partenaires en Europe comme dans le reste du monde.”



Une équipe en pleine croissance pour mettre en œuvre une stratégie de développement ambitieuse centrée sur sa suite de produits



Cosmo Tech va recruter de manière importante pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance centrée sur sa suite de produits. La réplication dans toute l’Europe de ses solutions logicielles pour la gestion des actifs des infrastructures critiques sera au cœur de l’attention de l’équipe Cosmo Tech qui capitalisera ainsi rapidement sur ses premiers succès obtenus en France, au Royaume-Uni, en Suisse et au Benelux. Les canaux de vente directe seront complétés par la création et le développement de partenariats forts avec une sélection d’acteurs du domaine, qu’ils soient consultants, éditeurs de logiciels ou intégrateurs stratégiques.



"Avec ce nouveau tour de financement, nous allons accélérer la croissance de notre chiffre d’affaires, soutenue par nos premiers clients enthousiastes en Europe et par une sélection de partenaires choisis avec soin", déclare Hugues de Bantel, co-fondateur et directeur général de Cosmo Tech. "Je suis très reconnaissant envers nos clients, nos partenaires et nos investisseurs historiques et nouveaux pour la confiance qu’ils ont placé en mon co-fondateur Michel Morvan et en moi-même, ainsi que dans l’ensemble de l’équipe de Cosmo Tech. Nous sommes persuadés que nous allons créer énormément de valeur pour eux tout en continuant à développer et déployer nos solutions d’Intelligence augmentée pour le secteur des infrastructures critiques en Europe."



Répondre aux questions à plusieurs milliards aux nouvelles frontières des outils d’analyse prédictive



Les solutions Cosmo Tech permettent d’augmenter considérablement l’impact des investissements effectués en big data et data science en permettant d’étendre ces technologies pour créer des outils de decision management à partir de l’Intelligence augmentée. Ces outils permettent une création de valeur sans précédent en combinant l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle.



"Nos logiciels répondent directement aux questions stratégiques de plusieurs milliards de dollars qui se posent pour les systèmes industriels les plus complexes", déclare Michel Morvan, co-fondateur et président exécutif de Cosmo Tech. “L’analyse descriptive et prédictive a déjà aidé les entreprises à générer un retour sur investissement élevé, mais les solutions de Cosmo Tech leur permettent d’aller au-delà de ce qui est désormais la pratique courante. L'Intelligence augmentée, fondée sur la simulation et combinant l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, constitue la nouvelle frontière de l'analyse prédictive. Je suis convaincu qu’elle va révolutionner la manière dont les décisions les plus importantes pour l’avenir de nos sociétés sont prises.”