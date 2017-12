Cosmo Tech est lauréat du prestigieux Red Herring Top 100 Global 2017

Cosmo Tech, éditeur de solutions de Decision Management uniques au monde basées sur l’intelligence augmentée, est lauréat du Top 100 Global 2017 de Red Herring. Ce palmarès de référence récompense les entreprises technologiques les plus prometteuses du monde entier. Plus tôt cette année, l’éditeur a déjà été distingué dans les Red Herring Top 100 Amérique du Nord et Europe, devenant ainsi la seule startup française à intégrer les 3 palmarès en 2017.



Liste des gagnants : ici



Le Red Herring Top 100 Global identifie et reconnaît les entreprises et les entrepreneurs à fort potentiel dans le monde. L'équipe éditoriale de Red Herring évalue les candidats selon des critères quantitatifs et qualitatifs tels que : les performances financières, l’innovation technologique, la qualité de l’équipe ou encore la stratégie de pénétration de marché. Ce prix a été décerné par le passé à des entreprises mondialement connues telles que : Facebook, Google, Skype, Alibaba, Spotify, Twitter et YouTube.



“Red Herring Global est l’aboutissement d’une année entière de travail de fond à scruter le globe à la recherche de milliers d’entreprises à potentiel. Les palmarès d’Europe, d’Amérique du Nord, et d’Asie ont permis de constituer un bassin de candidats composé des entreprises les plus prometteuses pour le Top 100 Global 2017. Cosmo Tech (et sa technologie d’Intelligence Augmentée unique au monde), a gagné sa place dans les listes Red Herring d’Amérique du Nord et d’Europe et cette nouvelle distinction dans le Red Herring Top 100 Global vient confirmer l’impact croissant de la startup sur la transformation digitale de ses clients et plus largement de l’industrie.” souligne Alex Vieux, CEO de Red Herring.



"Nous sommes fiers de figurer dans le Red Herring Top 100 Global 2017 et de rejoindre le bastion des entreprises technologiques les plus innovantes au monde distinguées dans ce palmarès reconnu. Depuis son origine, Cosmo Tech est une entreprise à la vision globale et cette nouvelle reconnaissance renforce nos ambitions sur le marché.” commente Hugues de Bantel, co-fondateur et CEO de Cosmo Tech.



Cosmo Tech rayonne à l’internationale pour ses technologies d’Intelligence Augmentée

Fruit de plus de dix années de développement, la plateforme de Cosmo Tech permet de développer des solutions de Decision Management qui apportent aux décideurs un niveau d’intelligence jamais atteint sur des sujets particulièrement complexes.



Fondées sur des méthodologies d’Intelligence augmentée associant l’encapsulage de l'expertise humaine à la modélisation des systèmes complexes, ces solutions permettent de simuler tous les scénarios auxquels les décideurs peuvent être confrontés, comme les phénomènes émergents – nouveaux comportements ou scénarios découlant des interactions de différents systèmes – ou encore les effets en cascade – les effets induits par une décision via les interconnexions d’un système complexe.

Avec Cosmo Tech, les grands industriels sont équipés d'une technologie à l'état de l'art pour prendre des décisions optimales sur leurs sujets les plus complexes.