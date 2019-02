Cosmo Tech nomme Philippe Richard comme directeur des partenariats & alliances technologiques

Cosmo Tech, l’éditeur de solutions de Decision Management uniques au monde fondées sur l’intelligence augmentée, confie sa direction des partenariats à Philippe Richard. qui apporte son expérience de plus de quinze ans dans la gestion d’écosystèmes high tech chez des leaders de l’informatique. Arrivé depuis janvier dernier, Philippe Richard est rattaché à la direction générale de Cosmo Tech qui confirme, avec cette nouvelle nomination stratégique, ses ambitions d’accélérer son développement en Europe à partir de partenariats forts suite à sa série B de 18 millions d’euros annoncée en septembre 2018.



Plus de 15 ans d’expériences au service de champions technologiques



Diplômé de Stanford, Philippe Richard a occupé des fonctions de direction commerciale pour des acteurs technologiques de premier plan tels que Salesforce, Experian ou encore Adobe Systems au début de sa carrière. Ses plus de 15 ans d’expérience à des postes de marketing, vente et comme responsable de partenariats lui ont permis de développer une connaissance solide des arcanes de la high tech et des compétences à forte valeur ajoutée dans le développement commercial.



En janvier 2019, Philippe rejoint Cosmo Tech avec pour mission de construire et d'animer un robuste écosystème de partenaires et d’alliances technologiques (constructeurs, éditeurs de logiciels, intégrateurs, sociétés de conseil…), pour accélérer la croissance de l’entreprise sur de nouveaux marchés et territoires.



“Je suis fier de rejoindre le projet entrepreneurial de Cosmo Tech, une entreprise Deep Tech française à la technologie unique au monde. J’ai rejoint Cosmo Tech avec pour mission de renforcer son écosystème de partenaires, dans le but de conquérir de nouveaux clients industriels en France et à l’international. Cosmo Tech a, j’en suis convaincu, le potentiel de devenir un acteur majeur de la transformation digitale de l’industrie !” commente Philippe Richard, directeur des partenariats et alliances technologiques.



“La transformation numérique des grands groupes industriels européens est lancée et la technologie d’intelligence augmentée portée par Cosmo Tech a un rôle important à jouer au coeur de la transformation de l’industrie. L’expérience de développement de partenariats et d'alliances technologiques apportée par Philippe combinée à une très bonne connaissance du marché BtoB, va nous permettre d’accélérer la diffusion de nos solutions et de devenir un acteur clef de l’écosystème de la Deep Tech en Europe.” souligne Hugues de Bantel, co-fondateur et CEO de Cosmo Tech.