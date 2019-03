Cosmo Tech lance son programme Cosmo Tech Changes the World - L’Intelligence augmentée au service des grands enjeux sociétaux

Cosmo Tech, éditeur de solutions de Decision Management uniques au monde fondées sur l’intelligence augmentée, annonce aujourd’hui, le lancement du premier projet de Cosmo Tech Changes the World : son ambitieux programme qui vise à la conception de solutions d’aide à la décision pour les problématiques sociétales.



Pour ce premier projet Cosmo Tech Changes the World, l’éditeur développera une solution dédiée à l’anticipation et à la gestion des grandes catastrophes naturelles.



Cosmo Tech Changes the World, l’intelligence augmentée pour changer le monde



À l'avant-garde du domaine émergent de l'intelligence augmentée, la plateforme de Cosmo Tech est basée sur un ensemble de technologies innovantes dont l’objet est de combiner l'intelligence humaine avec l’intelligence artificielle et, par ce moyen, de faire émerger des connaissances qu'aucune intelligence ne pourrait identifier seule. Conscients de son extraordinaire potentiel, les fondateurs de l’entreprise et leurs équipes ont toujours eu l’ambition de confronter leur technologie aux problèmes sociétaux, et ainsi, contribuer à leur niveau, à changer le monde.



Une ambition qui s’exprime par le lancement de Cosmo Tech Changes the World, dont l’objet est d’apporter un début de réponse à des problématiques sociétales cruciales pour la société.



Pour identifier le premier sujet, les collaborateurs de Cosmo Tech ont été sollicités et ont travaillé en groupe pour proposer des problématiques sociétales qui leur tenaient à coeur et pour lesquelles la technologie Cosmo Tech pourrait apporter une grande valeur ajoutée. Un jury interne s’est ensuite réuni et a choisi le projet rassemblant le plus de critères de succès.



Le projet Prepare Respond : anticiper et amortir le choc des catastrophes naturelles



Le jury a ainsi choisi le projet Prepare Respond qui a pour objectif de développer une solution qui permettra de simuler l’impact des catastrophes naturelles qui seront la conséquence du changement climatique. Cette solution permettra à la fois de prendre en amont les meilleures décisions pour que les territoires soient le plus possible préparés à ces catastrophes et, lorsque ces événements se produiront, de pouvoir simuler différents scénarios de réponse afin d’optimiser la gestion de la situation au jour le jour. Cet outil permettra ainsi de renforcer la résilience des territoires.



En janvier, le projet est entré dans sa phase d’exploration, réalisée par une équipe composée d’un spécialiste de la modélisation, d’un gestionnaire de projet, et à sa tête du VP Inbound Marketing, Dylan Kissane, membre de l’équipe dirigeante de Cosmo Tech.



Prepare Respond présenté à l’UN Science Policy Business Forum



Si le projet est encore jeune, son potentiel a retenu l’attention des organisateurs du Science Policy Business Forum qui ont invité Cosmo Tech à le présenter les 9 et 10 mars, à Nairobi, Kenya au siège de l’UNEP (United Nations Environment Program).



L’ événement a réuni des chefs d’État, des leaders du secteur privé, des investisseurs et des récipiendaires du prix Nobel autour des questions environnementales et technologiques. Il a permis à Cosmo Tech de présenter à cette assemblée prestigieuse la manière dont les approches d’intelligence augmentée peuvent être utilisées pour s’attaquer aux problèmes les plus importants auxquels fait face l’humanité et potentiellement d’identifier des partenaires pour développer et déployer Prepare Respond.



"Chez Cosmo Tech, nous aidons les décideurs à anticiper dans un monde de plus en plus complexe. Nos solutions de simulation aident les dirigeants à prendre les meilleures décisions sur certaines de leurs initiatives les plus stratégiques. Les salariés qui nous rejoignent sont fortement motivés par l’impact positif des solutions que nous développons pour nos clients industriels", explique Hugues de Bantel, cofondateur et directeur général de Cosmo Tech. "En lançant une initiative à but non lucratif sur l'impact des catastrophes naturelles, nous espérons avoir, à notre niveau, un impact positif sur le monde et la société.” ajoute Michel Morvan, cofondateur et président de Cosmo Tech.