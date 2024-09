Couchbase Capella fait sa rentrée avec de nouvelles avancées pour favoriser et maximiser le développement d'applications adaptatives

Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), l’un des fournisseurs de plateforme de base de données cloud les plus performants, annonce diverses avancées pour sa solution Capella, dont le lancement de Columnar sur AWS afin d’aider les entreprises à simplifier le développement d'applications adaptatives en permettant l'analyse de données en temps réel en parallèle des autres flux de données au sein d'une seule et même plateforme. Couchbase annonce également la disponibilité d’une offre Couchbase Mobile avec recherche vectorielle (Vector Search), outil qui permet une recherche par similarité sous un format hybride, en applications edge et mobiles. En combinant des capacités de recherche vectorielle à Capella Columnar, Couchbase aide ses clients à réduire les coûts et à simplifier les opérations, tout en permettant aux développeurs de créer des applications adaptatives fiables qui s'exécutent du cloud à l’edge.



Couchbase a également dévoilé Capella Free Tier, un environnement de développement gratuit conçu pour permettre aux développeurs d'évaluer et d'explorer les produits, mais aussi de tester les nouvelles fonctionnalités sans limite de temps. Couchbase simplifie ainsi l'apprentissage, le développement et le déploiement d'applications en production sur Capella, et fournit aux développeurs l'accès et le soutien dont ils ont besoin pour développer des applications optimales.



« Nous sommes très engagés dans le soutien à la création d'applications adaptatives qui peuvent répondre aux scénarios du monde réel et aux besoins de réponses en temps réel », déclare Matt McDonough, SVP of Product and Partners chez Couchbase. « Avec le lancement de Capella Columnar, nous apportons une solution à des défis majeurs en matière d'analyse de données JSON), qui permet aux entreprises de les intégrer de manière transparente à leurs applications. Nos capacités de recherche vectorielle disponibles dans Couchbase Mobile étendent, quant à elles, l’adaptabilité aux appareils périphériques et IoT, ouvrant de nouvelles possibilités pour des applications hyperpersonnalisées et sensibles au contexte. »



Capella Columnar réunit analyse opérationnelle et temps réel



De nombreuses entreprises, y compris clientes de Couchbase, adoptent la flexibilité de JSON lors de la création d'applications critiques. Toutefois, et même s’il s’agit du format de données préféré des développeurs, il peut être difficile à utiliser pour les systèmes analytiques traditionnels qui s'attendent à ce que les données se conforment à des structures plus rigides. En l'absence de standards, les équipes de veille stratégique consacrent trop de temps à la protection des données et moins à l'intégration des données JSON opérationnelles dans leurs analyses. C'est pourquoi tant de données JSON semi-structurées restent inactives. Couchbase offre ainsi des options de stockage clés/valeurs et en colonnes pour réunir les applications opérationnelles et analytiques sur une plateforme unique, fournissant aux clients la puissance et la flexibilité nécessaires pour exploiter les données JSON.



Capella Columnar prend en charge l'ingestion des données multisources et en temps réel, non seulement à partir de Couchbase mais aussi en utilisant des systèmes communs tels que Confluent Cloud - conçu par les créateurs d'Apache Kafka® - pour les exploiter à partir d'autres systèmes JSON ou SQL tiers. La solution facilite également l'analyse en utilisant Capella iQ, l'assistant de codage alimenté par l'IA qui écrit en SQL++ pour le développeur, qui n'a alors plus besoin d'attendre que l'équipe de BI exécute des analyses pour lui. Dès qu'une donnée critique est analysée, elle est renvoyée vers la partie opérationnelle de Capella qui peut donc l'utiliser au sein de l'application.



« Pendant des décennies, les systèmes analytiques n'ont pas résolu ce problème de réécriture, car il était trop difficile d'anticiper ce qu'un développeur allait en faire », a ajouté M. McDonough. « Capella Columnar fournit la solution, et les besoins des applications alimentées par l'IA en sont l’explication. »



Capella Columnar réduit la latence, la complexité et les coûts pour inciter les entreprises à créer des applications adaptatives en temps réel. La solution peut aussi bien favoriser des expériences plus personnalisées dans une application de e-commerce qu’intégrer des données clients dans une application de jeu en ligne pour accélérer l’engagement du joueur. Alors que l'IA améliore ces applications, Capella Columnar répond à la demande croissante de solutions adaptatives performantes, personnalisées et intelligentes.



« Couchbase offre déjà une capacité de gestion de données très flexible en combinant son modèle JSON de base avec la possibilité de gérer les données en réseau », affirme Carl Olofson, Vice-président de la recherche chez IDC. « Ils ont désormais intégré un support de traitement analytique transactionnel mixte qui exploite les performances de la gestion de données en colonnes avec la recherche vectorielle pour soutenir les applications qui demandent un accès intelligent aux données intelligent très rapidement. Ce sont des fonctions que le marché recherchait, mais qu'il est difficile de trouver réunies dans un seul produit. »



Couchbase Mobile avec Vector Search : l'IA du cloud jusqu’à l’edge



Couchbase propose aussi un module de recherche vectorielle disponible du cloud à l’edge, et reste ainsi un leader dans la conception d'applications d'IA en périphérie et hors ligne. En utilisant la recherche vectorielle avec Couchbase Lite, la base de données embarquée pour les applications mobiles et IoT, les développeurs mobiles peuvent désormais profiter de la recherche vectorielle pour construire des applications de recherche sémantique et de génération augmentée de recherche (RAG) rapides, sécurisées et fiables, qui fonctionnent également sans connexion internet.



« Avec la recherche vectorielle embarquée, nous ne nous contentons pas d'accélérer les applications et d'éliminer les temps d'arrêt provoqués par les coupures d'Internet, nous créons de nouvelles possibilités de développement sécurisé de l'IA », poursuit M. McDonough. « Notre solution combine l'évolutivité du cloud pour la gestion de datasets d'IA massifs avec des capacités de périphérie pour un traitement immédiat sur l'appareil. Cette combinaison unique, ainsi que notre prise en charge de plusieurs techniques de recherche accessibles via une seule requête SQL++, permet aux développeurs de créer des applications d'IA générative sophistiquées capables de s'exécuter entièrement sur l'appareil. Cela signifie que les entreprises peuvent désormais exploiter la puissance de l'IA sans compromettre la latence, la confidentialité des données ou les performances, et tout en exportant l'intelligence adaptative en périphérie. »



Capelle Free Tier : un accès gratuit pour les développeurs



Avec l'introduction de Capella Free Tier, Couchbase élimine encore davantage d’obstacles rencontrés par les développeurs en leur permettant de découvrir Capella à leur propre rythme, en maintenant leur charge de travail tout en améliorant et développant de nouvelles applications. Avec Capella iQ, les développeurs tirent parti de la génération de code alimentée par l'IA intégrée à Capella Workbench et aux IDE populaires comme Visual Studio Code pour accélérer le développement d'applications. Ils ont également accès à de nombreuses extensions soutenues par la communauté, telles que cbshell 1.0, qui prend en charge la recherche vectorielle, une nouvelle bibliothèque de mapping objet-relationnel pour Ruby et des plug-ins tels que Ionic Capacitor pour Couchbase Lite, qui simplifie le développement mobile multiplateforme. En permettant aux développeurs d'accéder gratuitement à Capella et en adoptant ces extensions communautaires, Couchbase contribue à accélérer les projets individuels et professionnels.



« Les développeurs veulent tester les logiciels qu'ils envisagent utiliser avant de s'engager, en particulier lorsqu'il s'agit de solutions de base de données », déclare Kate Holterhoff, analyste senior chez RedMonk. « En ajoutant un volet gratuit à Capella, Couchbase reconnaît l'esprit de créativité qui motive ces importants constructeurs et créateurs. »