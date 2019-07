Couchbase double son implantation à Manchester

Ce nouveau bureau, situé dans le quartier nord, accueillera jusqu'à 80 membres des équipes d'ingénierie et de support de Couchbase. Ils accompagneront des entreprises telles que Tesco, BT et Sky sur l’accélération de l'innovation de leurs applications stratégiques.



« Manchester est la ville idéale pour faire croitre le business d’une entreprise. La ville est le cœur de la Northern Powerhouse avec ses grands axes de transport internationaux, ses universités mondialement réputées et un vivier de main-d'œuvre hautement qualifiée. Ce sont d’ailleurs les diplômés de l'Université de Manchester qui nous ont conduits à établir notre présence dans la ville pour la première fois il y a six ans. Nos rapports continus avec les universités locales ont été essentiels dans la décision d'installer ici notre centre d'ingénierie et de support EMEA. », Huw Owen, vice-président de l'EMEA et APJ chez Couchbase.



Depuis 2014, Couchbase a mis en place un programme de stages pour les étudiants de premier cycle à l'Université de Manchester auquel 20 d’entre eux ont déjà participé jusqu'ici. L'entreprise a également participé activement au développement continu du Quartier Nord, vu aujourd’hui comme la vitrine des entreprises du secteur technologique. Couchbase a été le 1 000e bénéficiaire de bons de connectivité dans le cadre du programme "Superfast Britain", un programme financé par le gouvernement qui vise à améliorer les systèmes de communication des entreprises à travers le pays.



« La technologie est importante pour l’avenir économique du Royaume-Uni, et Couchbase est fière d’y prendre part. C’est le cas en faisant de ce pays un des centres ou l’on développe notre technologie innovante de base de données distribuée dans le cloud, mais aussi en travaillant avec des dizaines d'entreprises européennes pour développer de nouveaux services numériques. Nous sommes impatients d'embaucher davantage de personnes talentueuses à Manchester et d'aider encore plus d'entreprises à accélérer l'innovation de leurs applications. », David Haikney, Senior Director of Engineering chez Couchbase.