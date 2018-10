Couchbase introduit NoETL dans NoSQL avec un nouveau service d'analyse dans la dernière version de Couchbase Data Platform

Couchbase, Inc., créateur de la première base de données d'engagement au monde, présente la dernière version de sa plateforme Couchbase Server 6.0. Cette dernière version offre de nouveaux services d'analyse qui permettent aux organisations de tirer des informations en temps réel à partir des données opérationnelles. Avec de nouvelles fonctionnalités, les entreprises peuvent accéder plus rapidement aux données et aux informations à partir de données opérationnelles. Cela comprend une capacité inédite à contourner le processus de transformation ETL, la première implémentation commerciale du langage SQL++ dans N1QL for Analytics et Autonomous Operator for Analytics.



La plateforme de données de Couchbase prend en charge les exigences de base de données de traitement transactionnel et analytique hybride (hybrid transactional and analytical processingou HTAP) qui permettent aux utilisateurs d’exécuter des requêtes analytiques ad hoc exploitant une architecture de traitement massivement parallèle (massively parallel processing ou MPP), sans impact sur les performances des applications opérationnelles. Couchbase Server 6.0 fournit une disponibilité immédiate des données opérationnelles pour le traitement analytique en permettant aux entreprises d'exécuter des requêtes analytiques sur des données JSON sans retarder ni complexifier la reconception des schémas et la transformation des données avec les bases de données relationnelles.



Parmi les nouvelles fonctionnalités et avantages associés de Couchbase Server 6.0, citons :



Service d’analyse



NoETL pour NoSQL : traiter les données JSON dans leur état naturel sans aucune transformation ou conception de schéma

Ingestion rapide : disponibilité des données pour le traitement analytique en millisecondes

Requête ad hoc : permet aux utilisateurs métier d'explorer des données et d'effectuer des jointures et des regroupements complexes

Isolation de la charge de travail : exécuter des requêtes ad hoc sans impact sur les performances de l'application

SQL pour JSON : langage inspiré du langage SQL pour travailler avec le monde moderne des systèmes NoSQL sans schéma et imbriqués

N1QL pour Analytics : première implémentation commerciale du langage SQL++ pour interroger des données JSON semi-structurées sans schéma



Opérateur autonome pour Analytics



Configuration automatique, mise à l'échelle automatique, récupération automatique des nœuds d'analyse avec l'opérateur autonome Couchase



Partenaires technologiques d'analyse



Outil de visualisation BI : Knowi

Connecteur ODBC/JDBC : CDATA

Intégration avec : Spark



« Avec Couchbase, nous pouvons examiner toutes sortes d'analyses de données en quelques millisecondes pour offrir aux fans des options les aidant à mieux apprécier le match, y compris le "nasty factor" des lancers, que nous transmettons instantanément aux fans. Les fonctionnalités que nous avons développées avec Couchbase nous permettent de faire les choses rapidement, en temps réel, avec des analyses en arrière-plan et parallèlement, ce que les anciennes technologies ne pouvaient pas faire. Notre avenir est prometteur pour interagir avec les fans d'une manière que nous n'avions pas par le passé. » - Steven Wyant, architecte de données, Cincinnati Reds



« Les entreprises continuent d’avoir un appétit insatiable pour l’analyse et cela comprend la réalisation d’analyses sur les données opérationnelles, souvent appelées charges de travail hybrides. Le nouveau service d'analyse de Couchbase est un exemple d'un tel système ciblant les charges de travail hybrides, donnant aux entreprises la possibilité de réagir rapidement aux données opérationnelles entrantes. » - James Curtis, analyste principal, Plateformes de données et analyses, 451 Research



« Depuis des années, Couchbase aide les entreprises à mener des opérations à grande échelle en fournissant une infrastructure de base de données allant des bords au cloud. Aujourd'hui, avec le nouveau service d'analyse de Couchbase Server 6.0, les entreprises peuvent obtenir des fonctionnalités opérationnelles et analytiques au sein d'une plate-forme de base de données sous un seul modèle de programmation, N1QL, une extension de SQL. Désormais, les entreprises peuvent trouver des informations sur les éléments à modifier dans leurs opérations et sur les éléments à modifier - en temps réel. La manière unique dont cela se fait élimine le processus ETL complexe et fastidieux, qui réduit considérablement à la fois le « chemin vers la compréhension » et le « temps total de compréhension ». - Ravi Mayuram, vice-président principal de l'ingénierie et directeur technique, Couchbase



Couchbase Server 6.0 sera disponible mondialement au quatrième trimestre 2018.