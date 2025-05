Couchbase noue deux partenariats stratégiques avec Neos et Arize AI pour accélérer le déploiement d’applications IA critiques

Ces alliances traduisent la stratégie de Couchbase de fournir une infrastructure de données robuste, conçue pour les cas d’usage IA critiques, du cloud à l’edge.



Neos rejoint l’écosystème Couchbase en tant que partenaire mondial



Spécialiste des systèmes critiques dans la région EMEA, Neos devient revendeur officiel de l’ensemble des produits Couchbase : offres cloud, licences logicielles et support entreprise.



Grâce à cette alliance, Neos enrichit son offre pour accompagner ses clients sur des cas d’usage à forte exigence comme les applications en temps réel, le fonctionnement offline, les déploiements distribués, le traitement en Edge, ou encore les applications boostées à l’IA.



Cette collaboration permettra à Neos, qui intervient notamment dans des secteurs stratégiques comme la finance, l’énergie, les télécoms ou les services publics, de répondre aux exigences de performance, de disponibilité et de résilience de ses clients.



En intégrant la technologie Couchbase, Neos pourra proposer :



Une plateforme unifiée pour les charges opérationnelles, analytiques, IA, mobile et edge,

Une performance optimisée, y compris en environnements contraints ou déconnectés,

Une meilleure maîtrise des coûts en remplaçant plusieurs bases de données spécialisées par une seule infrastructure cohérente,

Des intégrations natives avec les principaux frameworks d’IA (Azure OpenAI, Google Vertex AI, LangChain, NVIDIA, etc.).



Arize AI, l’observabilité au service des agents IA



Alors que les agents IA s’intègrent de plus en plus aux systèmes métiers, la capacité à observer, comprendre et évaluer leur comportement devient essentielle. C’est dans cette optique que Couchbase s’associe à Arize AI, plateforme d’observabilité IA de référence, pour offrir un socle technique robuste aux applications RAG (Retrieval-Augmented Generation) à l’échelle entreprise.



Les deux technologies se complètent, Couchbase proposant avec Capella AI une base vectorielle performante, adaptée à la gestion de la mémoire des agents, aux charges analytiques et au versioning des prompts. Le module Agent Catalog permet de gérer et d’optimiser les workflows multi-agents. Arize AI ajoute une couche critique d’observabilité, permettant de tracer les décisions, tester différentes configurations et évaluer les performances via des LLM agissant comme “juges”.