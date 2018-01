Couchbase révolutionne l'engagement numérique de Tommy Hilfiger

Dans ce domaine, Tommy Hilfiger fait figure de référence. Cette marque a su en effet exploiter le potentiel de la transformation numérique pour améliorer l'expérience de ses partenaires.



L’objectif de Tommy Hilfiger (propriété de PVH Corp.) vise à réduire au minimum la production et le transport de ses collections, optimiser ses coûts et minimiser l'impact environnemental qui accompagne la création et l'expédition de ses produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement.



La plateforme de données Couchbase a permis à Tommy Hilfiger de réaliser ses objectifs avec la mise en place de showroom numériques. Ces derniers permettent aux consommateurs de parcourir les collections, de visualiser les pièces et de créer des mises en page et des commandes personnalisées.



Le showroom numérique offre une approche avant-gardiste du processus de vente. Plus besoin de créer, d’examiner et de livrer, à travers le monde entier, des échantillons dans les points de vente pour chaque nouvelle collection. Ainsi, Tommy Hilfiger offre une expérience passionnante et transformationnelle à ses partenaires lorsqu'ils découvrent les nouveaux produits.



Une technologie de pointe

Afin que ce showroom numérique puisse offrir une expérience véritablement personnalisée aux partenaires détaillants et grossistes, il fallait s’appuyer sur une technologie de pointe qui offrirait aux partenaires une expérience facile à utiliser et surtout fiable.



Couchbase a fourni la plateforme de données idéale pour construire le showroom numérique et proposer une expérience numérique attrayante, inconnue auparavant. En tant que plateforme NoSQL la plus puissante du marché, Couchbase dispose de la flexibilité, de l'évolutivité et de la puissance nécessaires pour répondre aux besoins et à l'ambition du showroom numérique de Tommy Hilfiger.



La technologie de Couchbase a contribué au succès du showroom numérique de Tommy Hilfiger depuis son lancement en 2015. Les avantages escomptés d'un processus de vente plus rapide et d'une production réduite d'échantillons sont déjà en train de se concrétiser.



Par exemple : lorsque l'équipe Asie-Pacifique de Tommy Hilfiger s'est rendue en Europe pour une séance d'achat, la visite a été considérablement raccourcie, passant de trois jours à un seul.



Bénéfices pour Tommy Hilfiger



Grâce à Couchbase, Tommy Hilfiger peut développer et fournir une expérience universelle captivante quel que soit le dispositif, l'emplacement ou la connectivité. L'entreprise peut ajouter, accéder et combiner des données en temps réel grâce à l'architecture NoSQL de Couchbase, de sorte que les détaillants peuvent non seulement inspecter, modifier et passer commande pendant qu'ils parcourent les collections, mais aussi placer leur commande finale et organiser la livraison immédiatement. De surcroît, la plateforme de données Couchbase peut fonctionner sans dépendre d'un accès réseau constant à une base de données centrale.



Un showroom numérique puissant



Tommy Hilfiger peut également mettre à jour et ajouter des collections disponibles par le biais de son showroom numérique et même étendre le concept à d'autres implantations à travers le monde. Depuis le premier lancement à Amsterdam, il existe aujourd’hui 24 showrooms numériques avec 59 stations de travail, dans 9 villes : Amsterdam, Milan, Paris, Londres, Düsseldorf, Stockholm, Copenhague, New York et Hong Kong.



Avec un plan de déploiement ambitieux d'ici la fin de l'année 2018, l'objectif de la marque internationale est de développer des showrooms numériques sur plus de 25 sites dans le monde et plus de 100 stations de travail.



« Notre showroom numérique révolutionne le processus d'achat et de vente pour nos clients détaillants et nos équipes de vente internes », a déclaré Daniel Grieder, PDG de Tommy Hilfiger. « Nous avons à cœur de fournir à nos clients le meilleur service, la meilleure expérience et la meilleure qualité. Le concept de notre showroom numérique réimagine complètement l'approche traditionnelle d'achat et établit une nouvelle référence dans l'industrie de la mode pour les ventes B2B. Ce concept renforce notre volonté de rationaliser et améliorer l'expérience de vente de Tommy Hilfiger.



Wayne Carter, architecte en chef de Couchbase Mobile, a déclaré : « En définitive, l'avenir du commerce de détail est numérique. Il n'est pas exagéré de dire que Tommy Hilfiger et son showroom numérique sont en train de révolutionner l'industrie de la mode à jamais et son succès est un modèle à suivre pour toutes les autres marques. Il y a dix ans, ce type de projet aurait été inimaginable, l'expérience numérique faisant cruellement défaut. Aujourd'hui, le numérique est aussi fiable que réel et souvent meilleur.

Avec le temps, les consommateurs et les détaillants s'attendront à ce que l'expérience numérique et l'expérience en personne se chevauchent de façon transparente. La capacité à accéder aux données et à les utiliser pour interagir avec ces audiences sera déterminante pour assurer le succès. »