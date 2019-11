Cultura fédère de nouveaux clients et gagne en performance avec Gamned! et Ysance

Pour répondre aux attentes grandissantes d'annonceurs en quête de transparence et de ROI, Gamned!, pionnier et expert programmatique media, s'est associé à Ysance, acteur incontournable de l'attribution marketing. Désormais les marques peuvent mesurer l'impact du programmatique dans les chemins de conversion empruntés par leurs clients.

Cultura, spécialiste des loisirs culturels et créatifs, a pu s'appuyer sur ce partenariat pour accéder à des KPIs encore plus précis, révélant la qualité des inventaires et des environnements de diffusion, et orchestrer avec succès sa campagne de rentrée.



Les activations digitales, dialogues entre une marque et ses consommateurs, sont ROIstes par essence. Le programmatique, qui s'inscrit dans cette lignée, séduit toujours plus de marques : il devrait être exploité par 90% des annonceurs et agences d'ici à 2021[1]. Pour autant, les marques veulent mieux comprendre et justifier l'activation de ce levier.



Si de nombreux indicateurs de performance des campagnes existent déjà, Gamned! s'est rapproché de Ysance pour apporter encore plus de finesse dans leurs analyses de résultats en proposant de mesurer précisément l'impact et le rôle du programmatique dans le tunnel de conversion.



Afin de mobiliser de nouveaux clients à l'occasion de la rentrée, Cultura a fait appel à l'expertise de Gamned!. L'expert a mis en place un dispositif d'acquisition, en s'appuyant sur l'historique des campagnes menées préalablement pour Cultura ainsi que sur la data qualifiée autour de profils (parentalité, femme) et de thématique (éducation, papeterie...) en lien avec l'activité et la saisonnalité.



De son côté, Ysance a pu collecter en direct les données issues des campagnes programmatiques pilotées par Gamned! et les analyser afin d'optimiser les investissements publicitaires de Cultura.



Véritable levier de conquête, Gamned! a su se positionner à la fois comme initiateur et parfois seul acteur sur les ventes digitales de Cultura, prouvant ainsi l'efficacité des stratégies programmatiques pour chercher des conversions de manière incrémentale. L'opération a été un succès et la collaboration entre les trois acteurs perdure.