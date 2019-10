L'analytique augmentée : relais de croissance pour la science des données

En effet, l’industrialisation de la Data Science n’est pas un long fleuve tranquille… prédire ce qui va se passer sur un jeu de données parfaitement calibré dans le cadre d’un POC est une chose… mais c’en est une autre de parvenir à ce qu’un système de recommandation intelligent s’adapte à l’écosystème IT de l’entreprise et se convertisse en insights à haute valeur ajoutée pour les métiers (enrichissement des bases de données, connections avec le CRM, ...) Et comment permettre à l'utilisateur final d'avoir confiance dans l'ensemble du processus de génération de la donnée ? En clair, comment bien réussir la mise en production ?



Des solutions de Machine Learning automatisées (Dataiku, DataRobot, Domino Data Lab) ont certes permis des progrès dans le déploiement de la Data Science en entreprise, mais encore faut-il sortir de l’effet « boîte noire » qui reste problématique et constitue un frein à l’adoption.



A n’en pas douter, la bonne solution pour favoriser et généraliser l‘adoption de la Data Science vient d’un juste compromis. En opérant le mariage best of breed (en ne retenant que les avantages de chacune des deux approches) de l’Analytics et de la Data Science, on crée les conditions d’une adoption aisée et on aboutit à ce que l’on appelle « l’Analytics Augmenté ». Voyons de plus près comment opérer ce rapprochement.