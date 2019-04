Snowflake annonce un nouveau partenariat avec Ysance

Snowflake Inc., le seul datawarehouse conçu pour le cloud, annonce aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Ysance, une ESN spécialisée dans l’analyse des données clients à des fins marketing et de gestion de la relation client ayant une forte expertise dans les mondes du retail et du e-commerce.



Grâce à ce partenariat, la société renforce ainsi son offre autour de la data et du marketing digital en proposant à ses clients la solution de datawarehouse en mode cloud de Snowflake. Ces derniers vont ainsi pouvoir profiter directement des capacités d’élasticité instantanée, de partage de données sécurisé et d’un pricing à la seconde. L’intégration de Snowflake aux offres d’Ysance va également permettre à ses clients d’accéder à de nouvelles solutions beaucoup plus souples et flexibles permettant un traitement efficace de très grands volumes de données.



Pour Snowflake, la signature de ce partenariat avec Ysance représente une nouvelle avancée dans son développement sur le marché français où la société est implantée depuis novembre 2017. Ysance va notamment permettre à l’éditeur de renforcer sa présence dans le monde du retail et du e-commerce à travers un engagement fort.



« Notre partenariat avec Snowflake nous permet d’apporter à nos clients plus de flexibilité et de performances en matière d’analyse et de traitement de données pour les aider à s’affranchir des freins technologiques et les libérer des contraintes liées aux grands volumes », déclare Jean-Marie Uzel, VP Data Services chez Ysance. « Nous comptons à terme devenir un des premiers partenaires de Snowflake en France ».



« En nous associant à Ysance, nous renforçons notre image d’expert de la donnée et spécialement dans le monde du marketing et de la relation client ou Ysance jouit d’une certaine renommée », déclare Ivan Smets, Regional Vice President Europe du Sud chez Snowflake. « Ce partenariat va également nous permettre de nous renforcer dans le secteur du retail et du e-commerce ou les besoins en matière d’analyse de données vont croissants ».