Pour le décloisonnement de la Data Science

Les machines ne sont donc pas près de raisonner seules à ce stade, même lorsqu’il ne s’agit que d’une seule tâche. Soit il s'agit d'un problème fini (un jeux comme le Go, par exemple, ou un phénomène purement physique, ou même une image, un son, etc, c'est à dire quelque chose pour laquelle on a moyen de définir de façon sûre tous les éléments à prendre en compte), soit il y a nécessité d’un raisonnement humain pour que les données sur lesquelles s’appuient l’intelligence artificielle (aussi bien dans sa calibration que dans son utilisation) puissent représenter correctement la réalité.



Je ne dis pas que nous ne verrons jamais une IA capable de réfléchir, je n'en sais rien, mais je pense que le chemin est long avant de pouvoir commencer à envisager une véritable intelligence artificielle autonome.

Je ne dis pas non plus qu'on doit se concentrer sur aujourd'hui sans penser à demain. Je sais que les neurosciences aussi avancent fortement dans la compréhension du cerveau et la retranscription de ses mécanismes. Je sais de plus qu'une synergie entre l'économétrie et les neurosciences permet des avancées importantes sur le sujet depuis plusieurs années. Cependant à ma connaissance le seul phénomène pour lequel les neurosciences n'ont pas de pistes, et pour lequel les physiciens experts en electro-magnétisme semblent mieux placés pour apporter des réponses, c'est la naissance d'une idée. Ils commencent à comprendre le raisonnement, les émotions, les goûts... mais pas la pensée. Je me demande donc comment on pourrait être menacé de façon imminente par la reproduction d'un phénomène que nous n'avons pas encore compris.



Puisque nous avons du temps, il est important qu'on s'implique tous d'une façon ou d'une autre dans la discussion autour des intelligences d'aujourd'hui. Certes en imaginant les éventuelles conséquences pour demain mais en se focalisant avant tout sur celles qu'elles ont déjà sur notre présent.

Si l'on va trop vite en besogne aujourd'hui on risque de laisser certains imposer leur vision de l'IA à l'humanité sans qu'on en ait le contrôle.