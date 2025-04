DDN réinvente l’infrastructure des données pour l’IA avec ses nouvelles solutions présentées

xFusionAI : une plateforme hybride pour une IA plus performante

DDN a présenté xFusionAI, une plateforme innovante qui fusionne entraînement et inférence des modèles d’IA au sein d’une infrastructure unique.



En s’appuyant sur le système de fichiers parallèle EXAScaler et l’élasticité d’Infinia, xFusionAI offre aux entreprises, hyperscalers et centres de recherche une flexibilité et une puissance accrues.

Cette solution permet une optimisation dynamique des charges de travail, assurant un accès aux données ultra-rapide et réduisant la latence dans les traitements IA.

Grâce à une architecture évolutive, xFusionAI prend en charge des modèles IA de plus en plus complexes, garantissant des performances optimales même pour les applications les plus exigeantes.

Une compatibilité optimisée avec les systèmes NVIDIA Blackwell

DDN renforce son partenariat avec NVIDIA en annonçant le support officiel des infrastructures basées sur NVIDIA Blackwell, notamment les systèmes DGX et HGX.



Cette compatibilité permet aux entreprises d’exploiter pleinement la puissance des nouveaux processeurs Blackwell, conçus pour optimiser les charges de travail IA les plus intensives.

L’intégration de la conception de référence NVIDIA AI avec EXAScaler et Infinia 2.0 offre une gestion fluide et automatisée des flux de données, augmentant la rapidité des calculs IA.

Ces avancées facilitent le déploiement de modèles d’IA agentique, capables de prendre des décisions autonomes et d’interagir avec des systèmes complexes en temps réel.

Inferno : une inférence en temps réel, ultra-rapide

DDN dévoile Inferno, une solution révolutionnaire qui accélère drastiquement l’inférence des modèles IA.

Inferno permet de réduire la latence à moins d’une milliseconde, ce qui est crucial pour les applications nécessitant des réponses instantanées.

Grâce à une efficacité GPU optimisée atteignant 99 %, Inferno maximise l’utilisation des ressources matérielles, évitant tout gaspillage de puissance de calcul.

La solution permet de diviser par 10 les coûts liés aux calculs d’inférence, rendant les traitements IA en temps réel plus accessibles et économiques.

Cette technologie est idéale pour des domaines tels que la finance, la cybersécurité et la conduite autonome, où une prise de décision rapide et précise est essentielle.

Les solutions DDN désormais accessibles sur Google Cloud Marketplace

DDN annonce que ses solutions Infinia et EXAScaler Cloud sont désormais disponibles sur Google Cloud Marketplace, facilitant ainsi leur intégration dans les environnements cloud d’entreprise.



Cette disponibilité permet aux entreprises d’accélérer l’entraînement des modèles IA sans contraintes matérielles, grâce à une infrastructure de stockage évolutive et performante.

L’optimisation de l’utilisation des GPU permet d’augmenter l’efficacité énergétique et de réduire considérablement les coûts d’infrastructure.

En intégrant les solutions DDN directement au cloud, les entreprises bénéficient d’une mise en œuvre simplifiée et d’une scalabilité quasi illimitée, garantissant une gestion efficace des volumes massifs de données générées par l’IA.

Un engagement fort pour l’IA en entreprise

Avec ces innovations stratégiques présentées lors du NVIDIA GTC 2025, DDN confirme son leadership dans la gestion des données pour l’IA.

En s’intégrant aux infrastructures avancées de NVIDIA et en proposant des solutions sur les principales plateformes cloud, DDN permet aux entreprises d’optimiser leurs performances IA et d’accélérer leurs initiatives en matière d’intelligence artificielle.

Grâce à des solutions de stockage et de gestion des données ultra-performantes, DDN accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et les aide à relever les défis liés aux volumes massifs de données générés par l’IA.