DDN et NVIDIA révolutionnent l’infrastructure d’entreprise avec une IA qui libère la puissance des données non structurées

L’objectif est de transformer le stockage en une plateforme intelligente et native pour l’IA, capable de générer des analyses en temps réel, d’accélérer la prise de décision et de produire un impact mesurable, grâce au design de référence NVIDIA AI Data Platform. Conçues en collaboration avec NVIDIA, les solutions de DDN permettent aux organisations de libérer tout le potentiel commercial de l’IA générative en simplifiant la manière dont elles stockent, accèdent et activent leur actif le plus stratégique : les données non structurées.



À l’ère des plateformes d’IA agentique et des usines d’IA à grande échelle, les entreprises doivent repenser en profondeur leur rapport aux données. Il ne s’agit plus simplement de les stocker, mais d’en tirer parti. La donnée est devenue à la fois le carburant, l’ossature et le socle de tout avantage concurrentiel.



« Chez DDN, nous n'accompagnons pas uniquement cette transformation, nous la définissons », déclare Santosh Erram, Directeur Global Head of Partnerships—NVIDIA and Hyperscaler,chez DDN. « Si votre infrastructure data n’est pas conçue pour l’IA, alors votre stratégie IA est déjà en péril. DDN, permet la rencontre la donnée et l’intelligence, et c’est là où se construit l’avenir de l’IA en entreprise. »



Transformer les données non structurées en actions concrètes

Plus de 90 % des nouvelles données créées aujourd’hui sont non structurées — documents, vidéos, codes, conversations, etc. — représentant une mine d’or encore sous-exploitée. Mais les systèmes traditionnels ne sont pas conçus pour répondre à la vitesse, l’échelle et l’intelligence que requiert désormais l’IA.



La solution conjointe de DDN et NVIDIA répond à ce défi en combinant DDN Infinia™, plateforme de données IA native, avec les microservices NVIDIA NIM et NeMo Retriever, les GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, et les solutions de réseautage NVIDIA. Elle permet ainsi aux entreprises de déployer des pipelines de RAG (génération augmentée de récupération Â) et des applications IA intelligentes, ancrées dans leurs données propriétaires — de manière sécurisée, performante et à grande échelle.



« Le stockage intelligent est la clé pour transformer les données d’entreprise en intelligence temps réel au service du raisonnement agentique », explique Pat Lee, vice president, Enterprise Strategic Partnerships chez NVIDIA. « Ensemble, DDN et NVIDIA bâtissent des systèmes de stockage intégrant calcul accéléré, réseau et logiciels pour faire émerger des applications IA capables d’automatiser les opérations et de démultiplier la productivité. »



Des bénéfices concrets pour les entreprises

Dans tous les secteurs, finance, santé, télécoms, industrie, les entreprises utilisant les solutions DDN et NVIDIA constatent des résultats transformants :



Accélération de la prise de décision grâce à un accès conversationnel aux connaissances internes

Engagement client renforcé via des chatbots et assistants digitaux spécifiques à leur secteur

Réduction du coût total de possession en limitant la complexité de l’infrastructure et en maximisant les performances IA

Renforcement de la gouvernance des données avec des modèles de déploiement on-premise, hybrides ou souverains



Une infrastructure pensée pour l’ère des usines d’IA

Les entreprises en avance sur l’IA ne se contentent plus d’expérimentations : elles construisent de véritables usines d’IA, des projets reproductibles et scalables qui transforment les données en décisions. Cette nouvelle phase de l’IA d’entreprise nécessite une nouvelle base : un stockage intelligent, haute performance et nativement connecté aux flux IA.



« L’IA a changé les règles, et DDN redéfinit ce que doit être l’infrastructure data en entreprise », déclare Sven Oehme, CTO et Président de DDN. « Notre collaboration avec NVIDIA permet d’accélérer la création de valeur et d’aider les entreprises à évoluer plus vite et plus intelligemment dans l’économie de l’IA. »