Data Update lance ses activités et joue la carte de l’Open Data à destination des entreprises

Pour répondre à cet objectif, l’équipe de Data Update a développé un socle industriel pendant plusieurs années et a conçu une plateforme intuitive et adaptée aux besoins de ses clients : direction financière, achats, direction générale, etc. Après avoir validé l’ensemble de ses développements et les avoir testé auprès d’un panel restreint d’utilisateurs, l’éditeur entre aujourd’hui en phase de commercialisation.



La grande force de la plateforme est d’avoir pu agréger un milliard de données économiques, juridiques, administratives libres de droits dans un environnement unique et de proposer des outils de management permettant de se constituer des bases de données toujours à jour. Pour ce faire, Data Update récupère des données provenant de nombreuses sources comme des administrations de l’État, des tribunaux de commerce, des institutions européennes, des collectivités, etc. Le travail d’analyse et de relation client est alors facilité et s’appuie sur des indicateurs fiables.



L’accès aux données est alors une formalité. La plateforme permet ainsi au travers d’une interface utilisateur intuitive de trouver, récupérer et intégrer facilement et rapidement dans ses propres fichiers toutes les informations dont les entreprises ont besoin au sujet de leurs clients.



Cette automatisation permet de s’affranchir d’opérations fastidieuses et de tirer réellement avantage des nombreux champs du possible offerts par l’Open Data en le rendant réellement accessible pour toutes les entreprises. Au final, cette plateforme permet donc de chercher, rapprocher, enrichir, mettre à jour, alerter et actualiser automatiquement ses données.