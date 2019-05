DataStax Distribution d’Apache Cassandra désormais certifiée et optimisée pour fonctionner sur la Marketplace Microsoft Azure

DataStax, principal fournisseur de la seule base de données de cloud hybride Active Everywhere reposant sur Apache Cassandra™ annonce aujourd’hui que DataStax Distribution d’Apache Cassandra est désormais disponible sur la Marketplace Microsoft Azure, la boutique en ligne proposant des applications et des services fonctionnant sur Microsoft Azure. Grâce à DataStax Distribution d’Apache Cassandra, les clients et les développeurs de Datastax peuvent bénéficier d’un moyen plus simple et plus rentable de créer et d’adapter des applications sur Azure.



« Au département de géosciences de l’Université de Baylor, nous avons mis au point une solution à la pointe de la technologie qui permet d’acquérir, de stocker et de traiter près de 625 millions d’échantillons de données sismiques par jour, déclare Frank Sepulveda, Doctorant au département de géosciences de l’Université de Baylor. Nous nous appuyons sur DataStax Enterprise pour dupliquer les données en continu à travers les nœuds de périphérie pour analyser les données ultérieurement. La nouvelle offre conjointe de DataStax Distribution d’Apache Cassandra sur Microsoft Azure apporte une solution certifiée dans un format cloud modulaire, adaptable et accessible. »



« DataStax Distribution d’Apache Cassandra sur la Marketplace Microsoft Azure permet aux développeurs de créer et d’adapter plus facilement des applications modernes sur un cloud hybride ou un multi-cloud avec le soutien des experts Cassandra », explique Matt Rollender, Vice-Président, Global Business Development and Partners chez DataStax.



« La Marketplace Microsoft Azure permet aux clients du monde entier de découvrir, d’essayer et de déployer des solutions logicielles certifiées et optimisées pour fonctionner sur Azure, déclare Sajan Parihar, Directeur, Plateforme Microsoft Azure chez Microsoft Corp. La Marketplace Azure permet à des solutions comme DataStax Distribution d’Apache Cassandra d’atteindre davantage de clients et de marchés. »



L’offre DataStax Distribution d’Apache Cassandra sur Azure présente de nombreux avantages, notamment :



Réponse aux attentes des professionnels de l’informatique et des développeurs qui apprécient l’expérience de la Marketplace Azure.

Disponibilité dans l’ensemble des pays dans lesquels Microsoft est implanté

Tarification à la demande, à la carte, par cluster ou par heure

Optimisation pour un déploiement facile sur Azure

Facturation consolidée grâce à la facture Azure



Grâce à la facturation, au déploiement et à la mise en service sans faille de DataStax Distribution

d’Apache Cassandra, davantage d’entreprises pourront bénéficier de Cassandra et de l’expertise de DataStax sur Cassandra, et notamment le choix d’un support 24h/7j ou 8h/5j.



DataStax Distribution d’Apache Cassandra permet aux entreprises d’accélérer le développement de Cassandra et de faciliter son utilisation par le biais de formations, d’outils et de ressources gratuits et de haute qualité. L’application est livrée avec une version de Cassandra prête à l’emploi et entièrement compatible open-source. Cette dernière bénéficie également de l’assistance des experts de Cassandra.



La Marketplace Azure est un marché en ligne destiné à l’achat et à la vente de solutions cloud certifiées fonctionnant sur Azure. La Marketplace Azure permet de mettre en relation des entreprises à la recherche de solutions cloud innovantes et des partenaires ayant développés des solutions prêtes à l’emploi.