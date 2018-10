Dataiku 5.0, l'Enterprise AI en ligne de mire

Dataiku dévoile aujourd hui Dataiku 5.0, une version majeure de sa plateforme logicielle. Avec Dataiku 5.0, les équipes Data et Analytique disposent de moyens étendus pour concevoir et déployer des solutions de machine learning et de data science de manière simple et industrialisée. Avec les nouvelles fonctionnalités de son logiciel, Dataiku entend accompagner les entreprises sur le chemin de la transformation numérique qui passe par l'adoption et le déploiement de services analytiques de dernière génération à tous les étages des organisations.



“L'IA est partout, c'est un fait” explique Florian Douetteau, “mais par delà les challenges technologiques, l'enjeu principal des entreprises est de passer d'un mode opportuniste à un mode orchestré qui inclut l'humain et les processus, de passer de la conception isolée d'un service d'intelligence artificielle à la mise en place de l'Enterprise AI, où l'AI est pensée comme un fondamental de la croissance et de l'innovation des entreprises. C'est cette vision qui a guidé la conception de cette nouvelle version”.



Scalabilité en continu : full-containerization sur Docker et Kubernetes

Les équipes data ont maintenant la possibilité de déporter les traitements de calcul tout au long de leur projet data sans interruption vers une infrastructure robuste, un gain de temps notable pour tous les acteurs d'un projet qui accéderont aux résultats plus rapidement quel que soit le volume de données.



La reconnaissance d'images accessible en quelques clics : Keras et Tensorflow embarqués

Le deep learning, technologie de l'intelligence artificielle, est désormais accessible aux analystes via une interface visuelle. Les utilisateurs de la plate-forme peuvent désormais exploiter toute la puissance du deep learning et ainsi lancer sans coder des services de catégorisation ou reconnaissance d'image de dernière génération.



Renforcement des fonctionnalités de collaboration et de gouvernance au sein de la plate-forme

Avec de nouvelles fonctionnalités de discussions, de wikis et d'organisation de projet, cette nouvelle version permet aux utilisateurs de tout profil, analyste, data scientist, ingénieur Data, de travailler ensemble sur des projets tout en partageant méthodologies et connaissances. Cette nouvelle expérience proposée offre un gain de productivité considérable mais aussi de nouvelles possibilités de capitaliser sur le savoir faire data à long terme.

“Nous sommes très fiers de cette version”, conclut Florian Douetteau. “Elle renforce nos fondamentaux autour de l'accessibilité de l'analytique, même la plus avancée comme le deep learning, au plus grand nombre tout en garantissant des mises en production et des déploiement simplifiés et sécurisés. Nous le voyons tous les jours chez nos clients, c'est l'efficacité du triptyque, libération des créativités, simplification des déploiements et renforcement de la gouvernance qui permettent aux entreprises de construire leur chemin sereinement vers l'Enterprise AI”.