Dataiku et l'ESSEC Business School s'associent pour encourager les vocations féminines dans le secteur technologique

Dataiku, licorne française éditeur d'une plateforme unifiée de Data Science et Machine Learning, s'engage avec l'ESSEC dans le cadre du programme de bourses “Women in Data Sciences”. Ce programme a pour but d'inspirer et d'encourager des étudiantes à s'orienter vers une carrière scientifique.



Souvent sous-représentées dans les métiers scientifiques, les femmes, dont les qualités sont reconnues dans ces secteurs, passent parfois à côté de carrières brillantes.



Grâce au programme “Women in Data Sciences”, Dataiku participera au renforcement de la diversité des profils admis au sein du Master in Data Sciences & Business Analytics de l'ESSEC & CentraleSupelec, en finançant une bourse annuelle d'un montant de 10 000€, durant les 4 prochaines années académiques (2021-2025). La bourse ira au profit d'une étudiante ayant effectué son premier cycle d'études supérieures hors de France et originaire d'Asie, Amérique du Sud, Afrique ou Europe.



« En faisant le choix de rejoindre cette initiative de l'ESSEC, nous soutenons une cause qui nous est chère : démocratiser l'accès aux formations d'excellence en data science. C'est un pari pour l'avenir. En agissant en amont, en ouvrant ces voies à des profils n'y ayant pas nécessairement accès habituellement, nous garantissons une plus grande diversité dans les équipes data science de demain. C'est avec ces équipes enrichies par leurs différences que nous construirons une intelligence artificielle responsable », déclare Gildas Fresneau, Responsable des relations académiques en Europe chez Dataiku.



« Toute l'équipe du Master in Data Sciences & Business Analytics est très heureuse de compter sur l'appui de Dataiku dans la formation de la prochaine génération de data scientists. C'est un atout pour l'ESSEC, CentraleSupélec et l'écosystème français d'entreprises des secteurs du digital et de l'intelligence artificielle que de pouvoir attirer les meilleurs profils internationaux. Forts d'une quasi parité femme/homme au sein de notre master, nous souhaitons oeuvrer toujours davantage à la reconnaissance de la diversité des talents et l'accès de toutes et tous aux études et métiers qu'elles et ils recherchent. Grâce à cette bourse Women in Data Sciences offerte à des femmes ayant un parcours international, Dataiku contribue aujourd'hui à aider les meilleures étudiantes à financer leurs études et leur résidence en France », ajoute Guillaume Chevillon, professeur et co-responsable académique du Master in Data Sciences & Business Analytics ESSEC & CentraleSupélec.



Chaque année, après un processus de présélection de profils assuré par l'ESSEC, Dataiku s'entretiendra avec les candidates pré-sélectionnées et désignera la lauréate. Une cérémonie de remise de bourse sera ensuite organisée dans les locaux de l'entreprise. La première en date devrait ainsi avoir lieu à la rentrée 2021.



Les critères de sélection ont été communément choisis par l'ESSEC et l'équipe Diversité Equité & Inclusion de Dataiku.



Dataiku, l'inclusion et la diversité



L'inclusion est au cœur des valeurs de Dataiku, et cet engagement est présent aussi bien dans les solutions de l'entreprise que dans ses actions en interne et en externe.



Par exemple, la plateforme proposée par Dataiku encourage la collaboration entre tout type de profils et promeut la force de la diversité au sens large du terme (savoir-faire et compétences) dans la résolution de problèmes complexes. Dataiku DSS offre également aux entreprises des outils pour mettre en œuvre des projets d'intelligence artificielle responsables, notamment en permettant d'identifier et de combattre les biais, un problème actuel majeur en matière d'inclusion.



Au niveau des actions internes, Dataiku a récemment nommé une responsable diversité, équité et inclusion afin d'accompagner et d'orchestrer le recrutement, mais aussi l'évolution de ses collaborateurs autour et avec la diversité, laissant la place à celles et ceux qui veulent jouer un rôle. Dataiku est également à l'initiative du programme IKIGAI qui permet de manière bénévole à de nombreux collaborateurs de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, y compris celle-ci, et de participer à la transmission du savoir de l'IA.



Au niveau de l'externe en Europe et aux États-Unis, Dataiku participe à des groupes de travail autour de la diversité, de la lutte contre la discrimination, et propose des programmes de mentoring pour promouvoir l'égalité hommes/femmes. Concrètement, ces actions se traduisent aussi par l'adhésion de Dataiku au Parental Act qui permet à tout nouveau parent, quels que soient son sexe, son statut et le pays dans lequel il travaille, de bénéficier, à minima, de 60 jours de congés rémunérés à 100%.



Au-delà du cadre du partenariat avec l'ESSEC, Dataiku promeut l'inclusion, encourageant et soutenant des initiatives et associations engagées pour la diversité. Parmi elles, notamment :



● Simplon et son Pledge for Women in IT - par le mentorat et l'animation de formations



● Girls in Tech - par l'organisation de rencontres entre professionnelles et étudiantes et le soutien à l'organisation d'une compétition mettant à l'honneur les entrepreneuses



● Out in Tech - par le soutien fondateur à son consortium d'entreprises engagées pour l'inclusion des personnes LGBTQ+ en entreprise



● La fondation EPIC - par la mise en place d'un partenariat et un soutien financier



De son côté, l'ESSEC est engagée depuis de nombreuses années sur le sujet de de la diversité. L'école a ainsi lancé une innovation pédagogique cette année, la Fresque de la Diversité, qui, à l'image de la fresque du climat, vise à sensibiliser progressivement tous les étudiants aux questions des discriminations et aux moyens de les dépasser pour créer une société plus juste et riche de tous les talents.



En matière d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations et de promotion du respect et de la diversité, l'ESSEC veille également à assurer dans sa gouvernance la parité femmes-hommes