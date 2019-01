Datakalab lance le premier outil de mesure des émotions et du comportement pour les sites e-commerce

Datakalab fait partie des startups sélectionnées en 2017 par IBM dans le cadre de sa « Scale Zone », son espace dédié à l’industrialisation de projets d’innovation entre entreprises et startups, mettant ces dernières au cœur d’un écosystème avec des moyens, des expertises et des compétences pluridisciplinaires pour réaliser des projets innovants à une échelle industrielle.

En moins de 6 mois, l’équipe Datakalab, avec le soutien technique d’IBM, a développé un prototype de solution innovante qui offre une nouvelle dimension dans la compréhension de l'expérience et du ressenti des clients sur les sites web. Grâce à son prototype de solution de reconnaissance et d’analyse faciale, Datakalab est capable de mesurer les niveaux d’attention et d’engagement émotionnel pendant le parcours des clients sur le site. Ces mesures comportementales sont croisées avec les données collectées par IBM Tealeaf sur toutes les interactions des visiteurs du site (clic, remplissage de champ de saisie, déplacement de la souris…). Cela permet à Datakalab de savoir sur quelle page un client a eu une émotion particulière et d’identifier les éventuels problèmes techniques et de conception du site grâce à IBM Tealeaf.



Datakalab indique que leur solution est conforme au RGPD, et les visiteurs sont invités à donner leur accord pour l’analyse faciale et comportementale.



« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Datakalab dans leur nouvelle offre innovante et disruptive », souligne Marie-Noëlle Muller, Vice-Présidente, secteur Industrie & Communications, IBM France et coach de Datakalab à la Scale Zone. « En apportant la mesure de l'impact émotionnel dans le parcours client, la solution de Datakalab est conçue pour apporter une réelle valeur ajoutée aux entreprises en leur permettant de différencier profondément et durablement leur marque ».



« Cet outil de Datakalab capitalise sur l’expertise en analyse des expressions faciales de la startup et les capacités analytiques d’IBM Tealeaf pour répondre aux besoins des directions e-commerce », déclare Anne-Marie Gaultier, Présidente de Datakalab. « En effet, cette solution Datakalab permet aux marques d’aller au-delà des mesures transactionnelles pour interpréter le ressenti des clients et identifier les moments qui génèrent des émotions positives ou négatives dans le parcours client ».