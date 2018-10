Datategy : la solution d’intelligence artificielle qui lutte contre la fraude dans les transports

Face à une problématique de fraude en croissance, DATATEGY, société francilienne d’expertise en Data Science, a mis au point OctoCity, une solution innovante basée sur un algorithme prédictif d’Intelligence Artificielle et 100% Cloud. En se matérialisant par une plateforme web pour les managers et une application mobile pour les agents de contrôle sur le terrain, la solution permet de diminuer significativement le taux de la fraude pour passer à l’ère de la Smart City. Explications.



DATATEGY: start-up francilienne aux ambitions internationales



Fondée en 2016 par Mehdi CHOUITEN (PHD Informatique Scientifique, Stanford), Eric CHAU (Ingénieur ENS IIE et Master Université de Manchester) et Jean-Michel PERETZ (MBA, ADM Madrid), la startup francilienne DATATEGY compte parmi ses collaborateurs une vingtaine d’experts en Data Science, Intelligence Artificielle, développement, commerce et marketing.



Basée à la Défense, l’entreprise a pour ambition de se positionner comme fournisseur leader en solutions de lutte prédictive contre la fraude et d’adresser des marchés autres que le territoire français où elle est déjà présente dans 24 villes (Paris, Marseille, Lyon…). Forte de son succès commercial au Moyen Orient, où la solution est déjà déployée dans 10 villes partenaires, Datategy vise à conquérir également le marché américain.



DATATEGY: leader technologique en analyse de données de flux



Devant l’inefficacité des moyens existants sur le marché, DATATEGY a conçu OctoCity, une solution innovante basée sur un algorithme prédictif d’intelligence artificielle et 100 % Cloud.



Sa partie mobile pour les agents de contrôle sur le terrain consiste en une application qui s’installe facilement sur n’importe quel type de smartphone Android. La partie web pour les managers est, quant à elle, une plateforme accessible via une url depuis n’importe quel ordinateur. Etant 100% Cloud, l’outil ne nécessite donc pas d’investissement en infrastructures (serveurs…) ni aucun coût de maintenance.



DATATEGY comble le manque de solutions de lutte prédictive contre la fraude



Proposant un pilotage du contrôle des titres de transport, OctoCity permet de faire baisser drastiquement le taux de la fraude et s’inscrit ainsi dans un esprit de support à l’opérateur pour passer à l’ère de la smart city. En comblant le manque de solutions de lutte prédictive contre la fraude, la plateforme OctoCity Transport révolutionne aussi l’accès à différents services, et par conséquent améliore grandement la vie des citoyens.



Parmi ses clients actuels figurent, entre autres, des grands groupes tels que Engie, Airbus, Keolis, Tice ou encore Société Générale.