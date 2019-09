Démarrage de la deuxième promotion de l'Ecole de la Data de Business et Decision

La deuxième promotion de l'Ecole de la Data démarre avec 20 jeunes informaticiens. Issus d'écoles et d'universités spécialisées, débutants ou avec expérience, ils sont recrutés pour constituer cette nouvelle promotion pour une formation de trois mois. Ils rejoindront l'une des agences régionales ou parisiennes de Business & Decision en France en tant que Data Engineer.



L'Ecole de la Data, créée en 2019, a pour objectif de compléter et d'élargir la formation des jeunes diplômés, dans une approche opérationnelle, aux nouveaux métiers de la Data.



En intégrant les équipes opérationnelles, après la période de trois mois d'Ecole, les participants mettent en pratique leurs acquis dans le cadre de projets concrets. Les missions auxquelles ils participent constituent une large panoplie de cas correspondants à des projets d'innovation dans divers domaines de la Data, en particulier l'intelligence artificielle et la Data Science.



Frédéric Sanchez, directeur de l'Ecole de la Data, commente : " Avec cette deuxième promotion de l'année 2019, nous poursuivons notre projet associant formation et recrutement. Nos contenus pédagogiques vont s'enrichir de nouveaux parcours et modules pour les promotions de 2020. "



Une formation pointue et opérationnelle



L'Ecole de la Data forme les participants au plus près des besoins des entreprises et des organisations. Les compétences techniques acquises en cursus supérieur sont enrichies grâce aux savoir-faire et à l'expérience des experts de Business & Decision dans des projets d'innovation adaptés au contexte et aux besoins des clients.



Les modules enseignés forment les futurs Data Engineers à la préparation des données et de leurs flux, en vue d'alimenter et de faire fonctionner les modèles d'algorithme en utilisant les techniques de parallèlisation et les technologies Big Data.



Un enseignement associé à des partenaires de référence



Business & Decision s'associe à des partenaires de référence pour que les participants bénéficient des solutions les plus innovantes du marché. Des modules de formation spécifiques peuvent donner lieu à une certification par les partenaires de Business & Decision : SAS, Knime et Dataiku.



Ariane Liger-Belair, directrice du programme académique chez SAS, précise : " SAS consacre une attention constante à la formation aux métiers de la data et déploie pour ce faire un vaste programme académique dans le monde entier. Nous souhaitons maximiser l'employabilité de ces nouveaux talents et nous assurer que les entreprises disposeront des profils adéquats pour mener à bien leurs projets analytiques. L'Ecole de la Data mise en place par Business & Decision, dont SAS est un partenaire de longue date, répond justement à ces objectifs et bénéficie de tout notre soutien. "