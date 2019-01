Business & Decision lance son Ecole de la Data

Spécialiste de la Data et du Digital, depuis sa création, Business & Decision bénéficie d'une expertise unique fondée sur 25 années d'expériences cumulées et sur un vaste réseau de partenaires technologiques, à la pointe de ces domaines.



Former concrètement aux métiers d'avenir



L'Ecole de la Data est accessible aux étudiants en fin de parcours Master d'écoles et d'universités en informatique, mathématiques ou encore statistiques.



Par promotion de 20, les étudiants-stagiaires sont accueillis par l'organisme de formation du groupe pour les enseignements techniques et par les équipes opérationnelles pour participer et contribuer concrètement aux projets des clients.



La sélection des candidats est opérée par un jury composé d'experts du domaine et d'opérationnels, après un premier test technique.



Deux modalités sont offertes pour rejoindre l'Ecole de la data : durant un stage de fin d'études ou à l'issue de l'obtention du diplôme.



Dans le cas d'un stage de fin d'études, les étudiants, rémunérés selon les règles et pratiques encadrant les stages conventionnés, disposeront d'une formation initiale d'un mois suivie d'une mise en application au sein des équipes opérationnelles. A l'issue de la période de stage, Business & Decision proposera à chaque stagiaire une embauche, la poursuite des missions engagées ainsi qu'une nouvelle période de formation de deux mois.



Les jeunes diplômés peuvent intégrer l'Ecole de la Data à leur embauche. Ils suivront une formation technique d'une durée de 3 mois puis rejoindront les équipes opérationnelles pour exercer le métier pour lequel ils auront été formés.



Exercer le métier Data Engineer et de Data Scientist



Business & Decision est fortement attaché à proposer à ses consultants des projets innovants et passionnants pour des clients prestigieux aussi bien en France qu'en Europe. Motivation, curiosité et travail d'équipe fondent le socle du succès des projets menés par les équipes de Business & Decision.



Valérie Lafdal, Directrice générale déléguée de Business & Decision, précise : " Nos ambitions de développement, dans un secteur en forte croissance et au cœur de l'économie numérique, sont fondées sur les expertises de nos équipes. L'Ecole de la Data que nous créons a pour objectif d'accompagner les jeunes diplômés dans l'exercice des métiers d'avenir, combinant la connaissance technologique et la maîtrise des métiers de nos clients. "



La formation technique aura lieu à Paris et les consultants recrutés pourront réaliser leur stage et leur mission dans l'une des 13 localisations françaises de Business & Decision.