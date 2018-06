Des nouvelles fonctionnalités Talend et Snowflake augmentent la rapidité les migrations analytiques cloud

La start-up Snowflake Computing, le seul data warehouse conçu pour le cloud et Talend (NASDAQ: TLND), leader mondial des solutions d’intégration et cloud, viennent d’annoncer la disponibilité de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci permettent des uploads de données en vrac avec des capacités natives ELT (Extract, Load, Transform) afin de pouvoir transférer rapidement et efficacement des larges volumes et des typologies de données variées de sites vers le datawarehouse de Snowflake pour des analyses de données évolutives et économiques.



Les nouvelles capacités ELT lancées par Talend et Snowflake permettent aux développeurs d’effectuer du traitement de données et des modifications à la volée directement dans Snowflake. Il jouissent ainsi de performances dix fois plus importantes qu’avec un processus ELT classique. Des résultats similaires peuvent être obtenus avec la nouvelle fonctionnalité de téléchargements en vrac grâce à l’API de Snowflake dédiée au transfert de larges volumes de données vers le cloud.



En s'appuyant ainsi sur Talend et Snowflake, les entreprises peuvent bâtir de solides stratégie de cloud data warehouse. Ils auront la possibilité d'unifier différentes sources de données, structurées ou non structurées, en provenance du cloud, d'infrastructure on premise et off premise tout en conservant une vision bout-en-bout de leurs informations. Les utilisateurs s'assurent que le travail d'analyse repose sur une source fiable en garantissant la véracité et de qualité des données. La gouvernance des données, qui devient de plus en plus importante dans un monde de plus en plus normé, est en outre renforcée avec la collaboration. Enfin, divers utilisateurs métiers peuvent profiter de fonctionnalités dédiés et en libre service de data analytics pour accélérer et affiner leurs prises de décisions.



Ashley Stirrup, CMO de Talend commente : « La liste croissante de nos clients communs témoigne de la valeur que nous apportons. Nos clients cherchent à s’appuyer sur le cloud pour optimiser la rapidité de leur traitement de données. Avec ces dernières fonctionalités, nous capitalisons sur le puissance native de Snowflake pour apporter un tout autre niveau de performance et de flexibilité. »



Saqib Mustafa, Directeur des Alliances de Snowflake ajoute : « Les avantages du cloud computing poussent les entreprises à migrer leurs solutions sur sites existantes. La clé de leur succès passe par une migration rapide et efficace. Les nouvelles innovations produits de Snowflake et de Talend misent sur les avantages qu’apporte le cloud avec un ROI plus rapide et permettent de transformer, in fine, les entreprises en leaders de la data. »



Les entreprises qui voudraient essayer les solutions conjointes de Talend et Snowflake peuvent d'ores et déjà profiter d'un essaie gratuit de 30 jours pour lancer leur stratégie d'entrepôt de données cloud. Il s'accompagne d'un tutoriel point par point pour expliquer comment accéder, extraire et filtrer les données depuis SalesForce et lancer leurs premières analyses.