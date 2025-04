Devoteam renforce son partenariat avec Snowflake et devient partenaire « Elite » en EMEA

L’ambition de Devoteam : bâtir un partenariat stratégique autour de l’AI Data Cloud



Depuis son entrée dans le Snowflake Partner Network, Devoteam a gravi rapidement les échelons du programme de partenariat. Son objectif, affirmé par l’obtention du statut « Elite », est clair : devenir la référence en matière de transformation des données et de l’intelligence artificielle dans la région EMEA.. Présente en France, au Danemark, en Espagne et en Arabie Saoudite, Devoteam s’appuie sur une force de plus de 1 000 experts data, plus de 70 certifications SnowPro, et 300 spécialistes formés sur Snowflake. Grâce à cette expertise solide, le groupe s’engage à délivrer des solutions Snowflake de pointe, à la fois orientées business et dimensionnées pour l’échelle.



« Notre mission est d’aider nos clients à tirer pleinement parti des technologies cloud les plus innovantes pour stimuler une croissance durable », déclare Cyril Lehmann, Vice-Président Data chez Devoteam. « Nous nous associons exclusivement aux technologies les plus avancées et aux solutions stratégiques dans le cloud, les données, l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Dans ce contexte, nouer un partenariat de haut niveau avec Snowflake dans le domaine de la data et de l’IA s’est imposé comme une évidence. »



La force d’un partenariat de proximité : une entité dédiée en France



En tant que partenaire Elite, Devoteam sait que la réussite passe par une relation de confiance et de proximité avec ses partenaires technologiques. Pour intensifier sa collaboration avec Snowflake, le groupe a lancé une entité dédiée en France, avec pour mission d’accompagner les entreprises dans la construction de fondations data robustes sur la plateforme Snowflake.



Cette initiative stratégique permettra à Devoteam de travailler au plus près des équipes Snowflake, de renforcer la synergie entre les deux acteurs et de déployer des solutions toujours plus performantes et adaptées aux enjeux business de ses clients.



Pour Thomas Gourand, Country Manager chez Snowflake France : « Devoteam dispose désormais d’une équipe dédiée à Snowflake pour tirer pleinement parti des vastes opportunités du marché des données. Grâce à cette initiative, Devoteam a pour objectif de se positionner comme une entreprise de premier plan en France - et au-delà - dans l'exploitation des données mondiales pour stimuler la réussite des entreprises et aider celles-ci à construire des plateformes de données plus solides pour leur transformation IA en utilisant notre plateforme facile, connectée et de confiance.»



Fournir des services de données de premier plan



Snowflake et Devoteam partagent un objectif commun : stimuler des transformations significatives dans les domaines des données et de l'IA, tout en favorisant l'expansion avec des clients clés à travers la région EMEA.



Laurent Letourmy, EMEA Alliance Manager Snowflake chez Devoteam, explique : « Devoteam fait le lien entre les fondations technologiques et l'impact commercial en concevant, construisant, formant et soutenant ses clients tout au long de leur parcours de données et d'IA avec Snowflake. En investissant dans des solutions et des offres innovantes, nous visons à créer un fort impact sur le marché et à accélérer la croissance des entreprises.»



Dan Waters, Vice-président des Partenaires EMEA chez Snowflake, déclare : « L'expertise approfondie de Devoteam, son mélange pertinent de capacités et de compétences, ainsi que son engagement font d'eux un partenaire inestimable pour aider les organisations à exploiter pleinement la puissance du Snowflake AI Data Cloud. Nous sommes ravis de les avoir parmi nos partenaires clés et de confiance dans la région EMEA.»