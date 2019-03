DocuSign investit 15 millions de dollars dans Seal Software afin d’accélérer l’adoption de l’Intelligence Artificielle dans l’analyse de contrats

Dans la foulée du lancement de sa suite logicielle DocuSign Agreement Cloud, destinée à la façon dont les entreprises préparent, signent, exécutent et gèrent leurs accords, DocuSign, (NASDAQ: DOCU), annonce aujourd’hui un investissement de 15 millions de dollars dans le leader des logiciels d’Intelligence Artificielle, Seal Software.



Cette annonce vient renforcer le partenariat établi depuis un an entre DocuSign et Seal Software, qui a permis de mettre l’intelligence artificielle de Seal au service de la navigation de l’extraction et de l’analyse des contrats, pour en faire une extension pré-intégrée de la signature électronique de DocuSign.



Précédé par le rachat des droits de propriété intellectuelle de la startup de Machine Learning Appuri en décembre 2017 et par l’acquisition de la plateforme de gestion des contrats SpringCM en septembre 2018, cet investissement s’inscrit dans le plan de développement de l’Intelligence Artificielle au sein de la suite DocuSign Agreement Cloud. Cet investissement démontre également le rôle majeur que doit jouer l’IA dans l’automatisation du system of agreement des entreprises : conclusion des contrats avec moins de risques, plus faibles coûts, et meilleure expérience pour les clients, les partenaires et les collaborateurs.



« L’IA permet aux entreprises d’analyser leurs contrats différemment. Elle permet de lire entre les lignes afin de déceler les risques et les opportunités », explique Ron Hirson, Chief Product Officer chez DocuSign. « Alors que nous continuons à ajouter de l’intelligence dans notre offre produit, cet investissement dans les capacités de navigation et d’analyse de Seal est une étape supplémentaire pour rendre notre Agreement Cloud plus intelligent ».



« Nous sommes heureux de la confiance que nous accorde DocuSign, en tant que partenaire et maintenant comme investisseur stratégique, alors que nous créons la nouvelle génération d’outils de navigation et d’analyse des accords en utilisant l’intelligence artificielle. » indique Ulf Zettenberg, co-fondateur et CEO de Seal Software. « En coopérant main dans la main avec DocuSign, nous pourrons continuer à exploiter notre expertise sur les contrats, omniprésents au sein de tous types d’entreprises ».



Seal Software alimente aujourd’hui deux extensions de la suite DocuSign Agreement Cloud : Total Search et Intelligent Insights. Ces extensions permettent aux utilisateurs de trouver des contrats simplement et rapidement, quelle que soit leur origine ou leur emplacement. Les utilisateurs peuvent ainsi comparer les termes de contrats similaires pour identifier les incohérences, les risques encourus et les pertes potentielles de chiffre d’affaires. Ils peuvent également vérifier des mentions et concepts extraits automatiquement, pour s’assurer de la conformité du contrat et minimiser l’exposition aux risques. Ces fonctionnalités peuvent faire économiser plusieurs millions d’euros aux entreprises en les aidant à réduire leur exposition au risque.