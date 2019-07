IA : Lancement de la Chaire de Recherche LegalCluster – Pôle Léonard de Vinci « Intelligence Juridique»

Legalcluster développe une plateforme de solutions et de services facilitant la collaboration des acteurs du droit des affaires.

En collaboration avec les Enseignants-chercheurs du De Vinci Reseach Center (DVRC - laboratoire de Recherche EMLV/ESILV), l'entreprise Legalcluster s'engage, pour une durée de 3 ans, à constituer une capacité de recherche et de développement au profit de l'accompagnement des métiers du juridique à l'ère du numérique.



La plateforme Legalcluster propose de définir des « cluster » juridiques dans une approche écosystémique. Son objectif est de garantir la pérennité des informations produites par les acteurs juridiques. Cette approche permet de faciliter l'analyse et les interactions avec les données métiers de manière intelligente. Cela pourra alors améliorer les services rendus à la clientèle et proposer une évolution des pratiques des métiers juridiques

Legalcluster souhaite proposer un service de recommandation juridique pour la communauté du droit grâce à de nombreuses fonctionnalités : gestion des dossiers juridiques & recherches pertinentes, créations de documents, catégorisations juridiques et résumés automatiques.



La Chaire de Recherche Legalcluster – Pôle Léonard de Vinci « Intelligence Juridique » est destinée à développer des algorithmes d'Intelligence artificielle capables d'interpréter le langage juridique en français. Ceci a pour but de faciliter la recherche puis l'exploitation de documents juridiques en répondant à la requête de l'utilisateur par des résultats pertinents (basés sur la sémantique de sa question).



Les Enseignants-Chercheurs du De Vinci Research Center s'engagent à travailler sur une combinaison entre le traitement naturel de la langue (NLP) et la recherche d'informations.

Un système de résumé automatique dédié pourrait synthétiser un ou plusieurs documents, afin d'accélérer les recherches approfondies, sans forcément explorer manuellement l'entièreté des documents.



Il est aussi envisageable de produire des extensions dans la même ligne directrice : un système de recommandation documentaire et une version abstraite des modèles de catégorisation documentaire, préservant le secret professionnel.



Des Enseignants-Chercheurs de l'EMLV s'attacheront à qualifier les évolutions des attentes des clients dans ce domaine. De son côté, Legalcluster accueillera un thésard en Recherche d'Information, Machine Learning sur du Traitement Automatique de la Langue à mi-temps pendant 3 ans.



« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Legalcluster qui permet au DVRC d'ajouter le domaine juridique au portefeuille de ses compétences et d'étendre ses travaux de recherche sur l'IA au traitement automatique de la langue » précise Pascal Brouaye, Directeur général du Pôle Léonard de Vinci.



« Cette collaboration avec le Pôle Léonard de Vinci est une opportunité de développement, qui donnera à Legalcluster une place unique et avant-gardiste sur le marché. » ajoute Ghislain d'Aramon, Directeur Général de Seville More Helory, éditeur de Legalcluster