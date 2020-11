Doper votre outil de consolidation financière grâce à la solution Consolidation Explorer de BM&A

Contexte et objectif de l’intervention : moderniser l’outil de consolidation



Le Groupe HAVAS, un des leaders mondiaux de conseil en communication, utilise pour sa consolidation statutaire et de gestion un outil très largement déployé sur le marché Français. Mis en place il y a plusieurs années, il fait preuve d’une très bonne fiabilité dans son moteur de calcul. En revanche, les modalités de présentation des données produites ont, quant à elles, peu évolué. Au contraire, comme très fréquemment avec ces outils, on constate au fil des nouveaux besoins métiers une démultiplication des états de restitution et autres travaux sous Excel.



En 2019, la direction consolidation du groupe HAVAS souhaite bénéficier d’un outil de restitution de nouvelle génération pour satisfaire à plusieurs besoins identifiés ici :



§ Faciliter la revue des travaux de consolidation via un outil de nouvelle génération, simple à manier (Comparaison N/N-1, investigation native au niveau des hiérarchies de comptes et d’entités, drill down par nature, puis jusqu’à l’écriture comptable au sein d’un même état…)



§ Limiter les travaux sous Excel en proposant un modèle de données en « Self service » : chaque consolideur peut ainsi créer des rapports ad’ hoc sur la base d’un modèle de données centralisé.



§ Mettre en valeur et partager la donnée produite en proposant un rapport de restitution des données consolidées dynamique et intuitif, accessible aux utilisateurs finaux sur PC, navigateur web, tablette ou mobile, bénéficiant de l’apport de la data visualisation



§ Apporter un « plus » aux collaborateurs chez Havas : former les équipes à l’utilisation des outils de nouvelle génération.



Prérequis pour cette mission : un binôme BM&A / Havas et la solution Consolidation Explorer de BM&A



L’utilisation du pré-paramétrage « Consolidation explorer » de BM&A, spécialement dédié à la consolidation statutaire sous l’application Power BI de Microsoft permet de se concentrer très rapidement sur les sujets métier et processus (types de restitution à mettre en place, typologie des contrôles, modalités de mise à jour…). La mission peut ainsi être réalisée dans un délai très réduit, de l’ordre de quelques jours par un binôme opérationnel expert BM&A / Consolideur Havas, assurant un ROI rapide du projet



Réalisation de la mission : une nouvelle manière d’exploiter l’information consolidée



L’équipe spécialisée de BM&A met donc en place :



§ Un rapport d’utilisation intuitive, pouvant répondre aussi bien à des besoins de contrôle et d’analyse que de présentation de l’information.



§ Une synchronisation complète avec l’application de consolidation (structure et données), qui permet d’embarquer plusieurs années de données historiques pour faciliter comparaisons et visualisation des évolutions des données.



§ Des visuels permettant une revue plus rapide et efficace des données, grâce aux fonctionnalités spécifiques de Business Intelligence et de Datavisualisation.



« L’utilisation de cette solution de nouvelle génération est un excellent complément à notre outil de consolidation. Il nous permet une revue plus efficace des travaux de consolidation : nous réalisons plus de contrôles en moins de temps et détectons mieux les anomalies. Cela nous permet de naviguer dans les données sans utiliser de multiples états de restitution et dynamise notre activité. » affirme Myriam Guillotin, Directrice Consolidation et Contrôle de gestion Holding, Groupe HAVAS.



« Notre pré-paramétrage consolidation explorer est issu d’un investissement de plus d’une année de développements et de tests. Grâce à ce travail, nous proposons une solution plug & play avec un ROI immédiat à nos clients, qui se projettent très facilement dans l’utilisation de l’outil. Leur premier besoin est généralement la création de rapports dynamiques de présentation et d’analyse : notre starter-kit permet d’y répondre très facilement. Par la suite, grâce à la facilité d’utilisation et au potentiel de l’outil, d’autres cas applicatifs sont identifiés par les utilisateurs pour augmenter leur efficacité au quotidien : mise en qualité des données, comparaison des écritures avec les années précédentes, ajout de nouveaux indicateurs, partage de données et collaboration… Consolidation Explorer devient rapidement le couteau multifonctions du consolideur. » constate aujourd’hui Olivier Trocherie, Directeur Exécutif EPM et Business Intelligence chez BM&A.