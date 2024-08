Dynatrace en première position pour sa Vision et ses capacités d’Exécution dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner pour les Plateformes d’Observabilité

Dynatrace (NYSE : DT), le leader de l’observabilité et de la sécurité unifiées, annonce que Gartner l’a désignée Leader dans Magic Quadrant 2024 pour les Plateformes d’Observabilité. Sur 17 fournisseurs évalués par Gartner, Dynatrace est placée à la meilleure position pour l’Exhaustivité de sa Vision et sa Capacité d’Exécution. Le rapport 2024 Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Dynatrace.



« Nous sommes honorés d’être placés en meilleure position pour la Vision et l’Exécution dans le Magic Quadrant de Gartner des Plateformes d’Observabilité, déclare Steve Tack, Executive Vice-President et Chief Product Officer chez Dynatrace. Dans les environnements cloud complexes d’aujourd’hui, accéder à une observabilité et une sécurité pilotées par IA, à des analyses et à de l’automatisation, est devenu primordial. La position de Leader attribuée à Dynatrace dans le Magic Quadrant de cette année reflète notre engagement à être la plateforme de prédilection pour l’observabilité et la sécurité, sur laquelle les entreprises les plus performantes au monde peuvent s’appuyer pour mener leurs initiatives de transformation business. »



Dynatrace a également été élue, pour la cinquième année consécutive, Customers’ Choice dans le rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour l’APM et l’Observabilité de décembre 2023, positionnant Dynatrace comme un fournisseur reconnu par ses clients.